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不只是藝術！謝坤山率8位口足畫家童醫院開展 展現永不放棄的生命韌性

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
童綜合醫院地下一樓「轉角藝術空間」，即日起至10月29日推出「不只是藝術─口足畫家聯展」。圖／民眾提供
童綜合醫院地下一樓「轉角藝術空間」，即日起至10月29日推出「不只是藝術─口足畫家聯展」。圖／民眾提供

童綜合醫院地下一樓「轉角藝術空間」，即日起至10月29日推出「不只是藝術─口足畫家聯展」，知名口足畫家謝坤山協同陳世峰、童福財、林宥辰、廖瑞金、張家勳、曾啟雄、簡榮男等共8位畫家，展現不向命運低頭的堅韌與熱愛生命的勇氣，展出36幅動人作品，以口與足執筆將生命感受化為精彩色彩，傳遞堅持與希望的力量。

8位畫家展覽開幕當天，不但親自出席分享抗病創作心路，以口執筆超過50年的謝坤山表示，這是口足畫家第三度齊聚童綜合醫院開展，因此特別引用英國前首相邱吉爾名言「Never give up（永不放棄）」與「Never give in（決不妥協）」與大眾共勉，希望大家面對巨大困難與壓力時，永遠不要低頭屈服。

口足畫家童福財表示，自己因意外導致全身癱瘓，但個人的作品用色鮮豔，就是希望能帶給觀賞者希望，「每個人都像一塊白色畫布，要畫出什麼色彩由自己決定」；14歲失去雙手的陳世峰則指出，醫院醫治身體病痛，相信畫展也能撫慰人心；因工安意外失去雙手與聽力的林宥辰則笑言，剛開始畫畫時「口水比顏料還多」，但只要堅持就能獲得克服萬難的勇氣。

因腦膜炎致肢體多重障礙與語言功能全失的廖瑞金，由妻子代為口譯表示，生命遇到低潮時不要氣餒，轉個彎就能看到色彩，就像不起眼的石頭經磨練也能蛻變成黃金；車禍癱瘓的曾啟雄與簡榮男皆強調「堅持」是創作動力，曾啟雄說，心情低落代表自己還活著，跨過困難問題就迎刃而解；因工作造成癱瘓的張家勳感性表示，放棄往往只是一瞬間，活下去才真的需要勇氣，特別感謝醫院提供展覽場地。

副院長吳肇鑫代表表示，非常感謝8位畫家來到童醫院展出精彩作品，「不只是藝術─口足畫家聯展」即日起展出至10月29日止，邀請社區民眾與到院就醫者走進畫中世界，近距離感受每位畫家背後奮鬥的故事，體會生命的真諦與希望。

口足畫家謝坤山向參觀民眾介紹參展的畫作。圖／民眾提供
口足畫家謝坤山向參觀民眾介紹參展的畫作。圖／民眾提供

口足畫家簡榮男向參觀民眾介紹參展的畫作。圖／民眾提供
口足畫家簡榮男向參觀民眾介紹參展的畫作。圖／民眾提供

生命韌性 藝術 畫家

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