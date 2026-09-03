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鄭照新率17家業者登陸 赴東莞開拓市場「把訂單帶回來」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中市府率17家企業赴東莞開拓市場，副市長鄭照新（右二）希望把訂單帶回來。圖／市府提供
中市府率17家企業赴東莞開拓市場，副市長鄭照新（右二）希望把訂單帶回來。圖／市府提供

「2026東莞台灣名品博覽會」今（3）日至6日在廣東現代國際展覽中心登場。面對美國關稅、地緣政治等外部經貿環境變化，台中市政府副市長鄭照新首次率17家台中企業赴東莞參展，設置「台中形象館」，盼透過展覽及產業交流直接接觸買主、爭取訂單。

鄭照新說，此行成果豐碩，拓展市場「慢慢來，比較快」，市府此行不只要把產品帶出去，更要協助企業把訂單帶回來。

鄭照新表示，東莞製造業聚落完整，長期是台商重要布局據點，擁有深厚的產業鏈結與市場基礎；台中同樣具備完整製造業供應鏈，精密機械、工具機及相關製造產業競爭力強。面對國際經貿局勢變化，企業不能只依賴單一市場，必須持續尋找新買主、建立更多合作管道。

他表示，此次率團赴東莞參展，就是希望借重大型展會平台，讓台中企業直接與買主及潛在合作夥伴接觸，透過商務交流、產品展示及產業鏈結，爭取合作、投資與訂單，協助業者分散市場風險，開拓更多元的接單機會。

此次「台中形象館」以「前店、後廠、自由港」為主軸。鄭照新說，「前店」指台中國際會展中心，作為產業拓銷及國內外買主交流窗口；「後廠」呈現台中完整的製造供應鏈與產業聚落；「自由港」則結合台中港的國際運輸與物流優勢，串聯生產製造、市場拓展及國際鏈結，展現台中產業能量。

台中市經發局長張峯源表示，此次共有17家台中企業參展，其中包括台華精技、宏竝企業、忠鍵工業、台中精機廠等10家機械業者，以及高茗茶業、蘊得工坊、臻功夫藝術工坊等7家伴手禮業者。展館以台中優勢的精密機械及工具機產業為亮點，透過產品與技術展示，讓潛在買主看見台中的製造實力，另設伴手禮特色專區，呈現城市多元產業及優質產品。

張峯源指出，國際經貿情勢持續變動，企業除提升產品競爭力，也須加快市場多元布局。市府帶領業者走進展會、直接面對市場，就是希望協助企業接觸潛在買主、媒合商機，將展場人流轉化為後續訂單與合作機會。

經發局表示，本屆東莞台灣名品博覽會規畫機械設備、電子產品、時尚產業、大健康生活、農產品食品、現代服務業及綜合等7大展區。台中市除設置形象館，也安排產業交流活動，希望透過展覽、交流與商務鏈結多管齊下，協助企業掌握市場需求，增加產品曝光，持續爭取訂單與合作商機。

鄭照新 台中 廣東

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