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「女王蜂」黃玉芬確定不選彰化市長 姊姊黃玉如接棒出馬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨籍前縣議員黃玉芬的姊姊黃玉如（中）今天宣布參選彰化縣議員；黃玉芬則放棄參選市長。記者林敬家／攝影
國民黨籍前縣議員黃玉芬的姊姊黃玉如（中）今天宣布參選彰化縣議員；黃玉芬則放棄參選市長。記者林敬家／攝影

有「女王蜂」之稱的國民黨籍前縣議員黃玉芬日前拋出評估投入彰化市長選舉，但至今未登記記，今天反而由姊姊黃玉如出馬，前往彰化縣選委會登記參選縣議員。黃玉芬今也證實，自己結婚生子後，近年因家庭與工作因素台、美兩地往返，考量年幼子女照顧不易，最終決定不投入市長選舉，由姊姊上陣。

45歲的黃玉如今天在數十名支持者陪同下，前往彰化縣選委會登記參選縣議員。她表示，妹妹目前已婚，考量孩子年幼，因此決定退居幕後，由她出來參選縣議員。

黃玉芬2022年參選彰化市長落選後，與20多年前在美國求學期間認識的美國籍學長重新聯繫，兩人後來在美國、台灣兩地往來，最後決定結婚。近年她已生下一男一女兩名混血兒，目前最小的孩子才幾個月大。

黃玉芬表示，考量兩個孩子目前都還年幼，正是需要父母陪伴的重要階段，而市長一職同樣需要全心投入，經過審慎評估後，最終決定此次不投入市長選舉，並全力支持姊姊黃玉如競選縣議員。

黃玉如目前已婚，育有一名孩子，先生同樣是在國外求學期間認識的學長。她表示，妹妹目前已回到台灣，這次縣議員選舉也會投入協助。

黃玉如擁有瑞士、美國管理雙學歷，累積24年跨國企業經營與管理實務經驗，包括14年永續品牌經營經驗。黃玉如說，5年前回到台灣，因為對家鄉的感情，希望能將過去累積的管理及企業經驗帶回彰化，投入地方服務。

黃玉如也表示，妹妹多年累積的地方經驗，是自己參選的重要參考與後盾，未來將延續這份服務家鄉的心，結合自身專業與經驗，投入縣議員選舉。

國民黨籍前縣議員黃玉芬的姊姊黃玉如（左一）今天宣布參選彰化縣議員；黃玉芬則放棄參選市長。記者林敬家／攝影
國民黨籍前縣議員黃玉芬的姊姊黃玉如（左一）今天宣布參選彰化縣議員；黃玉芬則放棄參選市長。記者林敬家／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 黃玉芬 國民黨

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