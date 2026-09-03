黃道吉日登記競選…彰化兩臨海鄉長可望同額 另兩鄉鎮「三腳督」

今上午9點到11點是黃道吉日吉時，南彰化多名鄉鎮長參選人登記競選，西南角四鄉鎮的芳苑、大城兩鄉長迄今未出現競爭者，二林鎮和竹塘鄉都是「三腳督」；溪湖區三鄉鎮的溪湖鎮捉對廝殺，埔鹽、埔心都暫時1人登記。

芳苑鄉長林保玲出國考察昨返台，今登記競選，鄉內農漁牧後援團體幹部到場力挺；林保玲說，如能連任，下屆將推動海空步道二期、海牛娶親、漢寶濕地、台61橋下親子空間等工程，打造「芳苑走走」品牌，並將實施塔位優惠1萬元、生育補助逐胎提高、全鄉民10萬元意外保障、高齡長者慶生等福利與建設，還將建立青年返鄉創業資源平台，開創年輕人返鄉就業空間。

芳鄰大城鄉的鄉長陳玉照也今登記競選，自稱監察院「陽光法案」認證名列彰化縣鄉鎮市長家境敬陪末座，他將努力為大城鄉爭取經濟發展契機。竹塘鄉3人競選下屆鄉長，鄉農會總幹事詹光信、鄉代會主席林淑女8月31日登記完成，縣政府顧問戴孟書今登記；二林鎮的縣議員陳一惇轉戰鎮長，和鎮代會前主席許杰霖、鎮代吳聰明爭競逐下屆鎮長，昨上午9點到11點也是黃道吉日吉時，他們都完成登記，兩鄉鎮都正式形成「三腳督」

國民黨提名陳貞妃今登記競選溪湖鎮長，現任鎮長何炳樺也同日10點登記。陳貞妃出身教育界，是謝衣鳯家族親戚，鎮長選舉主打提升教育軟硬體品質與鎮政建設，令人印象深刻是她在溪湖鎮重要路口都有形象清純的大型看板，及大小社團活動都有她的身影，讓鎮長何炳樺頗感壓力。何炳樺任內著眼小處、重視大處，尤其落實水溝清淤，多次豪大雨溪湖鎮內積水快速排乾獲許多民眾稱讚，為連任之路加分。