快訊

續任清大校長第3天赴美覓職…教授籲直球對決 高為元10日親上火線說明

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

黃道吉日登記競選…彰化兩臨海鄉長可望同額 另兩鄉鎮「三腳督」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮前鎮長黃瑞珠陪同國民黨提名鎮長候選人陳貞妃登上「戰車」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮前鎮長黃瑞珠陪同國民黨提名鎮長候選人陳貞妃登上「戰車」。記者簡慧珍／攝影

今上午9點到11點是黃道吉日吉時，南彰化多名鄉鎮長參選人登記競選，西南角四鄉鎮的芳苑、大城兩鄉長迄今未出現競爭者，二林鎮和竹塘鄉都是「三腳督」；溪湖區三鄉鎮的溪湖鎮捉對廝殺，埔鹽、埔心都暫時1人登記。

芳苑鄉長林保玲出國考察昨返台，今登記競選，鄉內農漁牧後援團體幹部到場力挺；林保玲說，如能連任，下屆將推動海空步道二期、海牛娶親、漢寶濕地、台61橋下親子空間等工程，打造「芳苑走走」品牌，並將實施塔位優惠1萬元、生育補助逐胎提高、全鄉民10萬元意外保障、高齡長者慶生等福利與建設，還將建立青年返鄉創業資源平台，開創年輕人返鄉就業空間。

芳鄰大城鄉的鄉長陳玉照也今登記競選，自稱監察院「陽光法案」認證名列彰化縣鄉鎮市長家境敬陪末座，他將努力為大城鄉爭取經濟發展契機。竹塘鄉3人競選下屆鄉長，鄉農會總幹事詹光信、鄉代會主席林淑女8月31日登記完成，縣政府顧問戴孟書今登記；二林鎮的縣議員陳一惇轉戰鎮長，和鎮代會前主席許杰霖、鎮代吳聰明爭競逐下屆鎮長，昨上午9點到11點也是黃道吉日吉時，他們都完成登記，兩鄉鎮都正式形成「三腳督」

國民黨提名陳貞妃今登記競選溪湖鎮長，現任鎮長何炳樺也同日10點登記。陳貞妃出身教育界，是謝衣鳯家族親戚，鎮長選舉主打提升教育軟硬體品質與鎮政建設，令人印象深刻是她在溪湖鎮重要路口都有形象清純的大型看板，及大小社團活動都有她的身影，讓鎮長何炳樺頗感壓力。何炳樺任內著眼小處、重視大處，尤其落實水溝清淤，多次豪大雨溪湖鎮內積水快速排乾獲許多民眾稱讚，為連任之路加分。

彰化縣芳苑鄉長林保玲今登記競選，鄉內農漁牧團體幹部到場力挺。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉長林保玲今登記競選，鄉內農漁牧團體幹部到場力挺。記者簡慧珍／攝影

彰化 鄉長 芳苑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化田尾鄉下屆鄉長選舉 公所、部分鄉代心結浮上檯面

黃道吉日 藍綠縣市長參選人大陣仗登記

芬園鄉長2人登記！無黨洪千芸捲土重來 綠營郭哲榮接棒

民進黨吳玉琴登記參選嘉義鹿草鄉長 無黨籍黃軒凱完成登記

相關新聞

「女王蜂」黃玉芬確定不選彰化市長 姊姊黃玉如接棒出馬

有「女王蜂」之稱的國民黨籍前縣議員黃玉芬日前拋出評估投入彰化市長選舉，但至今未登記，今天反而由姊姊黃玉如出馬，前往彰化縣選委會登記參選縣議員。黃玉芬今也證實，自己結婚生子後，近年因家庭與工作因素台、美兩地往返，考量年幼子女...

彰化田尾鄉下屆鄉長選舉 公所、部分鄉代心結浮上檯面

經過一波三折，彰化縣田尾鄉在野陣營推出鄉民代表劉美蘭，今完成登記競選，陪同登記的鄉民代表和村長、地方士紳在鄉公所鎮大門前高喊「代表會加油！」鄉公所與部分鄉代的心結正式浮上檯面。

台中市政路工期延至2027年8月　經費增逾6.4億、市府：已全力趕工

台中市政路較原承諾晚20個月，總經費也從約70億元增加至76億4606萬元，增加逾6.4億元。市議員林祈烽、施志昌質詢指出，市長盧秀燕承諾2025年全線完工通車；如今已進入2026年9月，第二標仍在施工，林祈烽痛批，「黃金大道」，如今恐成「跳票大道」。

北屯旱溪閒置高灘地 議員籲打造台中首座低衝擊寵物公園

台中市北屯區人口持續成長，寵物飼養需求也增加，但現有寵物公園數量及腹地有限。市議員賴順仁建議活化旱溪松竹路至東山路段兩側閒置高灘地，打造台中首座「低衝擊開發」生態寵物公園。水利局長范世億表示，只要符合防汛及法規要求，願協助向中央爭取河川公地使用；建設局長陳大田表示，如取得土地使用同意後，將配合後續綠美化。

台中南屯新興重劃區水肥異味擾民 副市長：將心比心促市府加緊處理

台中市南屯區新興重劃區人口持續增加，居民苦等汙水接管期程，加上南屯水肥資源處理中心傳出水肥溢出、異味擾民，引發不滿。水利局表示，烏日水資源回收中心預計明年下半年發包，整體工程仍需數年；副市長黃國榮則說，將心比心，臭味及溢出本就應減少甚至避免，已要求環保、水利兩局加緊處理。

全台最高媽祖雕像！大安媽祖下月亮相…海線居民驚喜「很莊嚴」

被期盼13年的台中大安媽祖文化園區媽祖石雕像工程已近完工，最近要拆鷹架，媽祖雕像全貌可清楚看到，許多海線居民看到雕像後說很莊嚴，期待正式打開亮相。雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。