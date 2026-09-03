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建案開挖頻傳損鄰 台中龍泉國小操場也遭殃 議員促市府別只靠建商自報

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
建案損鄰案件頻傳，台中市議員林德宇指出，市府應把監管關卡往前移，不能只靠建商自主申報。圖／林德宇提供
建案損鄰案件頻傳，台中市議員林德宇指出，市府應把監管關卡往前移，不能只靠建商自主申報。圖／林德宇提供

台中市龍井龍泉國小操場因鄰近建案開挖地下室發生坍塌，市議員林德宇今質詢指出，損鄰發生後才進入鑑定、爭議審查已是末端處理，市府應把監管關卡往前移，不能只靠建商自主申報，尤其學校安全更不能出現地下室開挖造成操場坍塌的情況。

開學前，龍泉國小旁的建案開發造成操場坍塌，引發家長及當地居民關切。議員林孟令、張家銨及立委顏寬恒曾會勘、關切。

林德宇質疑，都發局在建案核發建照及施工管理過程中，對地下室開挖是否確實進行公權力稽核？還是主要仰賴建商自行申報？他指出，市府雖設有建築爭議審查委員會，但若等到損鄰發生才處理，往往已造成實質損害，相關審查機制應更具積極性。

都發局長李正偉表示，依施工管理辦法，發生損鄰爭議後，雙方須先協議，再由第三公正單位進行鑑定；若確認損害是工程造成，相關鑑定費用由工程單位負擔，若屬既有建物老舊等因素，則由住戶負擔。

針對龍泉國小操場坍塌案，林德宇追問目前處理進度及第三方鑑定結果。李正偉表示，鄰近沙田路右側的建物已拆除，目前第三方公正單位鑑定有3個部分正在進行；相關案件只要一開始發生損鄰，就會進入列管。

林德宇進一步指出，建築爭議審查委員會究竟是「有案才開」，還是定期召開？他認為，損鄰案件進入爭議審查已是最後一道程序，市府真正應強化的是前端預防，針對大型建案地下室開挖，事前就應有公權力介入及風險控管。

李正偉表示，因無法預料會有多少損鄰案件進入列管，因此有案件就會召開審查；此外，市府去年、今年及明年都針對多家建案地下開挖工程加強抽查，透地雷達檢測也納入相關措施。

林德宇強調，地下室開挖造成鄰房受損已不容忽視，尤其龍泉國小操場甚至受到影響，「不要再發生地下室開挖的損鄰問題，尤其是在學校，實在太荒謬了。」他要求市府強化事前稽核，避免等到災損發生後才補救。

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