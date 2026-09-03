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彰化田尾鄉下屆鄉長選舉 公所、部分鄉代心結浮上檯面

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉民代表會部分鄉代、前鄉長陳君栓、部分村長和地方士紳，在鄉代劉美蘭（戴紅綵帶者）完成登記競選後，在鄉公所大門前高呼「代表會加油！」記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉民代表會部分鄉代、前鄉長陳君栓、部分村長和地方士紳，在鄉代劉美蘭（戴紅綵帶者）完成登記競選後，在鄉公所大門前高呼「代表會加油！」記者簡慧珍／攝影

經過一波三折，彰化縣田尾鄉在野陣營推出鄉民代表劉美蘭，今完成登記競選，陪同登記的鄉民代表和村長、地方士紳在鄉公所鎮大門前高喊「代表會加油！」鄉公所與部分鄉代的心結正式浮上檯面。

鄉鎮市公所和鄉鎮市代會、鄉鎮市民代表意見相左的時有所見，至少維持表面和諧，田尾鄉在野陣營今年積極尋覓下屆鄉長參選人，每有人表達意願就被勸退，田尾鄉代會從沒介入，因近日鄉公所與部分鄉代傳出分道揚鑣，原來本（9）月1日除了現任鄉長尋求連任，在野陣營找不到人願出馬的局面昨出現戲劇性變化，鄉代劉美蘭同意，總算讓田尾鄉下屆鄉長選舉有競爭。

劉美蘭今到鄉公所登記競選下屆鄉長，完成登記後表示會競選鄉長有兩因素，第一是現在所有政策「對的都不是我們代表會的，只要是錯的全都是代表會的錯。」所以她出來替鄉代爭一口氣，另外在長壽會活動這個區塊，原本每年補助，今年鄉公所突然取消，讓他自行處理，長壽會本來就沒經費，照顧老人是鄉公所責任，為何放棄不做？經過過去兩天思考這些事，她下定決心出來接這個擔子。

劉美蘭說，在基層當鄉代近30年，因這幾年田尾鄉空轉，很多鄉民希望有不同面向的呈現，她的理想是田尾鄉產業升級，朝向智慧型農業發展，另在兒童福利方面，她希望建構安全的教育網路平台網路，此外田尾鄉少子化，親子公園建設不平均，如果她當鄉長將在田尾鄉東區興建親子生態公園，在高齡化方面加碼高齡長者的照顧；未來鄉政以廉能、公開化、透明化，讓民意能夠流暢進來，廣納接受民意，讓大家能夠共同參與鄉政。

田尾鄉是彰化縣「花的故鄉」，台灣西部花卉重要集散地，鄉長選情遠比鄰近鄉鎮市複雜，曾出現6人競選。下屆鄉長選舉有意願人選屢被勸退，外界認為同額競選機率高，但在野陣營不肯放棄，今劉美蘭出現甚至被部分鄉民形容鄉長選舉「驚爆有人競選」。

鄉長 2026九合一選舉 彰化縣選舉 劉美蘭 田尾

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