台中市政路工期延至2027年8月　經費增逾6.4億、市府：已全力趕工

台中市政路較原承諾晚20個月，總經費也從約70億元增加至76億4606萬元，增加逾6.4億元。市議員林祈烽、施志昌質詢指出，市長盧秀燕承諾2025年全線完工通車；如今已進入2026年9月，第二標仍在施工，林祈烽痛批，「黃金大道」，如今恐成「跳票大道」。

建設局長陳大田指出，萬德營造發生履約異常後，市府已依契約記點扣罰、終止契約並提報不良廠商，後續由聯合承攬廠商春原營造接手，並增加施工機組、延長工時趕工。

林祈烽指出，市政路完工期程一路變動，2022年第一標開工時承諾2025年全線通車，2024年第二標開工改為2026年底，今年3月又調整為2027年上半年；本次會期建設局業務工作報告則寫2027年7月初，如今工程進度查詢系統再延至2027年8月31日。他質疑，截至8月底工程預定、實際進度雖均為64%，但每次延後工期後重新排定進度，自然能顯示「符合進度」，真正問題是市府當初對市民承諾2025年通車，為何一路延到2027年？

林祈烽表示，審計報告已揭露第二標工程曾出現落後，後續又因共同承攬廠商萬德營造履約異常，改由春原營造接手施工。市府雖採取終止契約、提報不良廠商及增加機組趕工等措施，但工程從原訂2025年通車一路拖延，重大工程履約管理與風險控管仍有檢討空間。他要求市府不能只將責任歸咎廠商，應說明問題為何未能及早發現、處理，並交代是否仍存在再次延後的風險。

林祈烽也指出，盧秀燕去年才將市政路定位為「黃金大道」，更被市府視為捷運藍線施工期間台灣大道的重要替代道路，如今捷運藍線已進入施工階段，市政路卻可能要到2027年8月底才完工，「最需要替代道路分流時，道路卻還沒打通」。他要求市府釐清總經費由約70億元增至76億4606萬元的原因，究竟涉及物價調整、工程變更或其他因素，不能讓工程「工期一直延、預算一直加」，最後卻無人負責。

陳大田表示，市府原希望2026年底前通車，但依原契約規定，履約期限其實至2027年7月；工程經費則屬中央生活圈計畫補助，由內政部國土署主責、市府代辦，預算變更及核算主要是因應物價指數調整。