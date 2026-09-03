北屯旱溪閒置高灘地 議員籲打造台中首座低衝擊寵物公園

台中市北屯區人口持續成長，寵物飼養需求也增加，但現有寵物公園數量及腹地有限。市議員賴順仁建議活化旱溪松竹路至東山路段兩側閒置高灘地，打造台中首座「低衝擊開發」生態寵物公園。水利局長范世億表示，只要符合防汛及法規要求，願協助向中央爭取河川公地使用；建設局長陳大田表示，如取得土地使用同意後，將配合後續綠美化。

賴順仁指出，河川行水區依法不得設置妨礙水流的固定建造物，因此若要活化高灘地，不能以傳統公園模式興建。他建議採「低衝擊」方式規劃，全區以耐踐踏草皮取代水泥鋪面，兼顧綠美化與水土保持；遊具則以天然土丘、石塊、漂流木等地景取代固定式設施，提供寵物跑跳活動空間。

針對寵物活動所需的安全圍籬，賴順仁建議採插管式或活動底座設計，避免設置永久固定物，並建立防汛撤離SOP，在颱風或豪雨警報發布、大水來臨前，可迅速拆除並撤離設備，讓河道維持暢通。

賴順仁表示，北屯人口已成為台中各行政區之冠，對寵物友善空間的需求愈來愈高，與其讓高灘地閒置，不如在符合河防安全前提下活化利用。他強調，公部門應以「法規是死的，人是活的」思考，在不違反水利法規及防汛安全的前提下尋找可行方案。

水利局表示，後續若能符合河川管理、防汛及相關法規要求，將協助與中央主管機關溝通，研議河川公地使用申請；建設局則表示，若土地使用程序順利，後續綠美化、植栽及維護工作將配合辦理。

賴順仁說，希望市府相關局處共同推動，將旱溪閒置高灘地轉化為兼具生態、休閒與寵物活動功能的新空間，也為北屯增加一處友善毛小孩的休閒場域。