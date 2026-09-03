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橋上無路用命搏！台中大型橋梁缺人行道 建設局承諾全面盤點研議專案

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員施志昌（右）林祈烽質詢指出，台中大型橋梁缺人行道，行人安全亮紅燈；建設局承諾全面盤點研議專案。圖／施志昌提供
市議員施志昌（右）林祈烽質詢指出，台中大型橋梁缺人行道，行人安全亮紅燈；建設局承諾全面盤點研議專案。圖／施志昌提供

台中市多處大型橋梁及交流道周邊缺乏人行空間，行人被迫與汽機車爭道，市議員施志昌、林祈烽今在市議會質詢指出，大甲溪橋、向上路橋等重要跨河橋梁，橋上至今沒有實體人行道，部分台74線、國道1號匝道周邊慢車道也因繞行、彎道及視線死角，讓行人通行安全亮紅燈。

施志昌指出，市府近年已針對逢甲一號橋、大里美群橋等進行人行空間改善，部分橋梁也增設外掛人行道，但大型跨河橋梁仍有明顯缺口。以大甲溪橋、向上路橋為例，貨車、砂石車與機車混雜通行，車流量大、車速快，長輩、學童通行卻沒有安全的實體空間，形同「用命在搏」。

他表示，部分橋梁鄰近台74線及國道1號匝道，快慢車道分流後，行人若要通行必須繞進狹窄慢車道，不僅路程增加，也面臨彎道、視線死角及缺乏防護等問題。施志昌要求市府不要只做個案式改善，應全面盤點全市橋梁及匝道周邊人行空間，針對大型橋梁外掛人行道、實體分流及慢車道防護提出系統性改善方案，並編列專案預算逐年推動。

建設局長陳大田表示，早期橋梁設計多以維持既有車道數為優先，未同步向外拓展人行空間，才形成目前部分橋梁人車共用的問題。配合內政部國土署「行人永續安全」政策，近年新闢道路及新建跨河橋梁，如大里美群橋、甲埔大道等，已同步留設實體人行道及自行車道。

陳大田說，南方澳斷橋事件後，台中曾推動為期10年的橋梁結構安全專案，相關經驗可供人行安全改善參考。針對議員建議，建設局將全面盤點既有橋梁人行空間，研議比照專案模式編列預算，逐年滾動檢討改善，降低橋梁人車爭道風險。

人行道 橋梁 台中

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