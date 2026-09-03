48萬孔蓋僅查不到1％台中3年1.8萬起機車自摔 市府：落實管線單位自檢

台中市道路未下地人手孔蓋多達48萬3900餘個，但市府近3年僅稽查4000餘孔，覆蓋率0.83%。市議員陳俞融指出，抽查孔蓋中有6.3%抗滑值不合格，若以此比例推估，全市恐有超過3萬個「地雷」；近3年機車自摔事故達1萬8000多件，市府統計卻未將孔蓋、標線抗滑不足列為原因，痛批市府道安治理「不知道，也不想知道」。

建設局長陳大田表示，後續將優先針對車流量大、具公共危險疑慮路口、橋梁及孔蓋密集路段加強稽查，同時提高孔蓋下地頻率，要求管線單位落實自主檢查。

陳俞融指出，近3年市府稽查的4000餘孔中，有253孔不合格，顯示孔蓋防滑問題不容忽視。部分道路短距離連續出現3、4個孔蓋，雨天對機車族尤其危險，市府不能只考量清潔、布纜及搶修便利，卻將風險轉嫁給用路人。

她表示，警察局統計112年至114年全市機車自摔事故1萬8237件，造成1萬8131人受傷、146人死亡，平均每年超過6000件。西屯區台灣大道4段更連3年是機車自摔熱點，事故從58件增至73件，但市府近3年稽查防滑路段卻未涵蓋該路段；當地部分路段100公尺就有9個人手孔蓋。

陳俞融要求市府1個月內提出全市孔蓋全面普查、抗滑檢測及改善計畫，並公開不合格地點；針對自摔熱點，應由副市長整合建設、交通及警察局處提出改善方案。

副市長黃國榮表示，將在道安會報要求相關局處檢討防滑不足路段，台灣大道4段自摔熱點也會要求改善。