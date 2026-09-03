快訊

獨／國稅局高官爆貪汙！簡任稽核涉收賄擁頂級豪宅 多名會計師遭收押

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

聽新聞
0:00 / 0:00

台中南屯新興重劃區水肥異味擾民 副市長：將心比心促市府加緊處理

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
南屯新興重劃區汙水接管遙遙無期，議員吳佩芸促市府提期程、解水肥場異味。圖／吳佩芸提供
南屯新興重劃區汙水接管遙遙無期，議員吳佩芸促市府提期程、解水肥場異味。圖／吳佩芸提供

台中市南屯區新興重劃區人口持續增加，居民苦等汙水接管期程，加上南屯水肥資源處理中心傳出水肥溢出、異味擾民，引發不滿。水利局表示，烏日水資源回收中心預計明年下半年發包，整體工程仍需數年；副市長黃國榮則說，將心比心，臭味及溢出本就應減少甚至避免，已要求環保、水利兩局加緊處理。

市議員吳佩芸今在議會質詢要求市府提出明確時間表。吳佩芸表示，上任以來陸續接獲單元二、三、四、五及十三期重劃區住戶陳情，最常問的就是「到底何時完成汙水接管？」近年人口增加、社區陸續入住，需求愈來愈迫切，居民卻始終等不到具體答案。

水利局長范世億答詢指出，烏日水資源回收中心尚須辦理環境影響差異分析，預計明年下半年發包，除廠區工程，外部汙水幹管也須同步鋪設，整體仍需數年完成。

吳佩芸指出，汙水接管與水肥處理問題環環相扣。近期居民反映，處理中心曾發生水肥溢出，加上受風向影響不時飄散異味，影響生活品質。環保局過去曾表示，隨汙水下水道建置，水肥可送往水資源回收中心處理，將降低水肥處理中心收受量，並評估未來停止營運。

她要求市府在汙水接管完成前，先降低水肥中心對居民的影響，防止溢出、改善異味，並重新檢討接管及後續處理期程。她強調，居民要的不是「會處理」，而是具體時間表，不能讓新興重劃區居民無止盡等待。

水肥 台中 重劃區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

同區不同命！水湳不到2年完成變更 福安通檢苦等10年 遭質疑都計雙標

37年才還完！高雄舉債興建社宅遭審計點名 市府：社宅還會增加

單日1200車次！南星計畫區收土方車流量暴增 高市府檢討分流

台中潭子國中、潭陽國小屋頂積水、植物竄根漏水 會勘將改善

相關新聞

全台最高媽祖雕像！大安媽祖下月亮相…海線居民驚喜「很莊嚴」

被期盼13年的台中大安媽祖文化園區媽祖石雕像工程已近完工，最近要拆鷹架，媽祖雕像全貌可清楚看到，許多海線居民看到雕像後說很莊嚴，期待正式打開亮相。雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

台中南屯新興重劃區水肥異味擾民 副市長：將心比心促市府加緊處理

台中市南屯區新興重劃區人口持續增加，居民苦等汙水接管期程，加上南屯水肥資源處理中心傳出水肥溢出、異味擾民，引發不滿。水利局表示，烏日水資源回收中心預計明年下半年發包，整體工程仍需數年；副市長黃國榮則說，將心比心，臭味及溢出本就應減少甚至避免，已要求環保、水利兩局加緊處理。

北屯旱溪閒置高灘地 議員籲打造台中首座低衝擊寵物公園

台中市北屯區人口持續成長，寵物飼養需求也增加，但現有寵物公園數量及腹地有限。市議員賴順仁建議活化旱溪松竹路至東山路段兩側閒置高灘地，打造台中首座「低衝擊開發」生態寵物公園。水利局長范世億表示，只要符合防汛及法規要求，願協助向中央爭取河川公地使用；建設局長陳大田表示，如取得土地使用同意後，將配合後續綠美化。

繁華城市造夢者…從電影看板到南夜舞廳 王水河打造台中的摩登時代

每個繁華城市的背後，都有一個才華洋溢的設計師。1960、70年代的台中，因為美軍的進駐繁華一時，咖啡廳、舞廳與電影院的湧現，形成融合日式、中國風與美式熱情的摩登時代。王水河就是這個時代的造夢者，畫電影看板起家的他，作品橫跨建築、廣告設計與商家招牌、室內設計、家具、菜單等。台中市立美術館徵集上千件檔案完成「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」特展，不僅挖掘王水河的創作密碼、也帶我們跨越時空，來到半世紀前浪漫迷人的摩登台中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。