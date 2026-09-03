台中南屯新興重劃區水肥異味擾民 副市長：將心比心促市府加緊處理

台中市南屯區新興重劃區人口持續增加，居民苦等汙水接管期程，加上南屯水肥資源處理中心傳出水肥溢出、異味擾民，引發不滿。水利局表示，烏日水資源回收中心預計明年下半年發包，整體工程仍需數年；副市長黃國榮則說，將心比心，臭味及溢出本就應減少甚至避免，已要求環保、水利兩局加緊處理。

市議員吳佩芸今在議會質詢要求市府提出明確時間表。吳佩芸表示，上任以來陸續接獲單元二、三、四、五及十三期重劃區住戶陳情，最常問的就是「到底何時完成汙水接管？」近年人口增加、社區陸續入住，需求愈來愈迫切，居民卻始終等不到具體答案。

水利局長范世億答詢指出，烏日水資源回收中心尚須辦理環境影響差異分析，預計明年下半年發包，除廠區工程，外部汙水幹管也須同步鋪設，整體仍需數年完成。

吳佩芸指出，汙水接管與水肥處理問題環環相扣。近期居民反映，處理中心曾發生水肥溢出，加上受風向影響不時飄散異味，影響生活品質。環保局過去曾表示，隨汙水下水道建置，水肥可送往水資源回收中心處理，將降低水肥處理中心收受量，並評估未來停止營運。

她要求市府在汙水接管完成前，先降低水肥中心對居民的影響，防止溢出、改善異味，並重新檢討接管及後續處理期程。她強調，居民要的不是「會處理」，而是具體時間表，不能讓新興重劃區居民無止盡等待。