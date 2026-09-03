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全台最高媽祖雕像！大安媽祖下月亮相…海線居民驚喜「很莊嚴」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安媽祖文化園區媽祖石雕像工程已進入最後階段，雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。圖／民眾提供
台中大安媽祖文化園區媽祖石雕像工程已進入最後階段，雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。圖／民眾提供

被期盼13年的台中大安媽祖文化園區媽祖石雕像工程已近完工，最近要拆鷹架，媽祖雕像全貌可清楚看到，許多海線居民看到雕像後說很莊嚴，期待正式打開亮相。雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

媽祖雕像花崗岩石板日前搭組至脖子部位，媽祖全身雕像最近已全部完工，外觀雖仍有鷹架，仍可清楚看到全貌，尤其媽祖雕像莊嚴面部清晰可見；台中市觀光旅遊局指出，預計本月就完工，最近將拆鷹架，10月3日搭配活動正式亮相。

台中市觀旅局表示，雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。大安媽祖文化園區興建過程一波三折，前市長胡志強任內規畫籌備，前市長林佳龍任內完成基座，因雕像主體涉及宗教信仰，市議會當年決議不得動用公務預算興建，市府轉而尋求民間捐贈，雕像工程一度懸而未決，直到興富發文化藝術基金會表達全額捐贈意願，才順利推進。

觀旅局表示，媽祖雕像主體由知名藝術家柯建華設計，樣貌參考大甲鎮瀾宮「二媽」林默娘雕像，頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，展現守望台中海線的莊嚴姿態。雕像整體採用花崗石打造，依序組立多達693塊石材，總重量高達1170公噸，工程浩大。

媽祖 驚喜 月亮

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