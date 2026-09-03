聽新聞
0:00 / 0:00
全台最高媽祖雕像！大安媽祖下月亮相…海線居民驚喜「很莊嚴」
被期盼13年的台中大安媽祖文化園區媽祖石雕像工程已近完工，最近要拆鷹架，媽祖雕像全貌可清楚看到，許多海線居民看到雕像後說很莊嚴，期待正式打開亮相。雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。
媽祖雕像花崗岩石板日前搭組至脖子部位，媽祖全身雕像最近已全部完工，外觀雖仍有鷹架，仍可清楚看到全貌，尤其媽祖雕像莊嚴面部清晰可見；台中市觀光旅遊局指出，預計本月就完工，最近將拆鷹架，10月3日搭配活動正式亮相。
台中市觀旅局表示，雕像連同基座達53.6公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。大安媽祖文化園區興建過程一波三折，前市長胡志強任內規畫籌備，前市長林佳龍任內完成基座，因雕像主體涉及宗教信仰，市議會當年決議不得動用公務預算興建，市府轉而尋求民間捐贈，雕像工程一度懸而未決，直到興富發文化藝術基金會表達全額捐贈意願，才順利推進。
觀旅局表示，媽祖雕像主體由知名藝術家柯建華設計，樣貌參考大甲鎮瀾宮「二媽」林默娘雕像，頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，展現守望台中海線的莊嚴姿態。雕像整體採用花崗石打造，依序組立多達693塊石材，總重量高達1170公噸，工程浩大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。