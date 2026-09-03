繁華城市造夢者…從電影看板到南夜舞廳 王水河打造台中的摩登時代

每個繁華城市的背後，都有一個才華洋溢的設計師。1960、70年代的台中，因為美軍的進駐繁華一時，咖啡廳、舞廳與電影院的湧現，形成融合日式、中國風與美式熱情的摩登時代。王水河就是這個時代的造夢者，畫電影看板起家的他，作品橫跨建築、廣告設計與商家招牌、室內設計、家具、菜單等。台中市立美術館徵集上千件檔案完成「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」特展，不僅挖掘王水河的創作密碼、也帶我們跨越時空，來到半世紀前浪漫迷人的摩登台中。

1960年代台中的娛樂地標「南夜大舞廳」，是最能體現王水河風格的代表作。南夜從建築立面、室內壁飾、舞池到桌椅、燈具、杯墊與火柴盒，皆由王水河親自設計。東海大學建築系助理教授蘇睿弼指出，「南夜大舞廳」建築外觀以矩形、圓弧等幾何形體交錯堆疊，搭配流動曲線、星形裝飾，營造鮮明而富律動感的視覺效果。外牆運用士林石與當時新穎的壓克力玻璃，展現他對材料與技術的創新。屋頂手持彩帶舞動的人物雕塑更成為全棟建築的視覺焦點，整棟建築彷彿為之起舞。

南夜舞廳如今成為閒置空間。但中美館在「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」特展中復刻「南夜舞廳」的大型霓虹招牌，並設計VR裝置，讓觀眾戴上眼鏡便能重返當年的南夜大舞廳，在迴旋樓梯中漫步，感受歲月的華麗與滄桑。

在1950至1960年代，台中被譽為台灣的「小好萊塢」，兩間台灣電影製片公司都設立於台中。當時的台中市區有四十多家電影院，由王水河與建築師謝碧榮合作設計的森玉戲院是其中代表。 森玉外觀以整齊俐落的矩形窗框與框架堆疊，建立出富有節奏感的立面線條；設計捨棄傳統過度繁複的裝飾，強調幾何與結構本身的造型感。蘇睿弼透露，田調時許多電影院主人的後代告訴他，那時的電影院上午八點就開場，收到的門票費用是一麻袋一麻袋地裝。

被蘇睿弼形容為台灣最早具「創客(maker)精神」的王水河，自學出身、一生從未受過美術或建築專業訓練。他從戲院繪製電影看板起家，從實務中累積創作與設計的經驗。戰後於台中成立「水河畫房」，業務由電影看板、廣告設計與商家招牌開始，逐步延伸至字體、平面、家具、燈具、建築與室內設計等多元領域。「水河畫房」培育了400餘名學徒，讓其摩登的設計風格流動於臺中地區，是形塑台中走向現代摩登都會的重要創作者之一。

「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」特展邀來國立台南藝術大學藝術史與文化資產學系助理教授許遠達擔任策展人。許遠達指出，展名「阿哥哥」是對1960年代西方流行文化在台灣的時代印記，當時美軍駐台，西洋流行文化蔚為風潮，這也是王水河跨領域創作的重要背景。

特展也找來王水河長子王文芳錄製影片。王文芳在影片中透露，當時的咖啡館，每兩三年就要換一次室內設計。而王水河設計的咖啡館，往往連服務生的髮型也一併設計。

王水河自學出身，並未取得建築師執照，但在建築與空間設計上極具天賦。他為此要求長子王文芳要取得建築師執照。王文芳應父親要求念建築系，憑藉跟父親一起作建築的經驗，大三就考上建築師執照。政府為了他修正規定，要拿到建築師執照必須先取得大學學位。王文芳和父親一起成立水河建築事務所，父子倆一起合作西北飯店、華士飯店、百貨、教堂與戲院等建築設計。

展中重現王水河進行設計的書桌，以及他沉思創作的沙發。牆上寫上王水河的名言:「美術者就是技術者，技術者就是人格者。」

中美館館長賴依欣表示，王水河先生是中美館建置藝術家檔案計畫的第一位藝術家，展覽後也將推出線上地圖「水河地圖」、公開研究資料，期待喚起更多對他的認識與研究。

●「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」即起至10月25日，於台中市立美術館展覽室D、E展出。

台中市立美術館徵集上千件檔案完成「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」特展，圖為其名言:「美術者就是技術者，技術者就是人格者。」記者陳宛茜／攝影

中美館在「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」特展中復刻「南夜舞廳」的大型霓虹招牌，並設計VR裝置，讓觀眾戴上眼鏡便能重返當年的南夜大舞廳，在迴旋樓梯中漫步，感受歲月的華麗與滄桑。記者陳宛茜／攝影

台中市立美術館徵集上千件檔案完成「搖擺阿哥哥－時代跨域者王水河」特展，重現當年的南夜舞廳。記者陳宛茜／攝影

台中曾被譽為台灣的「小好萊塢」，市區有四十多家電影院，由王水河與建築師謝碧榮合作設計的森玉戲院是其中代表。 記者陳宛茜／攝影