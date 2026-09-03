團結求勝 台中藍營議員參選人集結登記

台中市國民黨昨大集結，議長張清照、副議長顏莉敏等十七名議員參選人登記，市長盧秀燕、市長參選人江啟臣也陪同打氣。盧表示，市長和議會相輔相成，藍營提名的最強組合可以為城市發展努力；江說，團結才能拚勝選。

國民黨台中市多人登記，張清照、顏莉敏、黨團書記長李中、黨部主委蘇柏興等人聯合登記，盧秀燕、江啟臣、鎮瀾宮董事長顏清標、前議長張清堂與立委黃健豪等人陪同相挺，高喊「國民黨全壘打」「台中市會更好」。

張清照說，國民黨大團結拚勝選，會與人民站在一起拚；副議長顏莉敏說，希望國民黨議員參選人全壘打，全力支持江啟臣。

盧秀燕表示，城市要更幸福、宜居與進步，要有好的市長，也要有好的議會與議長，江啟臣會成為未來更好的市長，正副議長自己交棒給自己，成為更好的議會，祝福他們這次選舉都能成功，這是台中最大的福氣。江啟臣說，團結才能拚勝選，過去八年的市長與議員選舉，國民黨就是因為足夠團結才能勝選；他選今天九三軍人節登記，他是海龍蛙兵退伍，會展現海龍精神拚市政。

媒體詢問，怎麼看待近期各政黨都有要員赴陸的風波？江啟臣回應，只要對台灣好，任何黨派，不論中央地方，他都樂觀其成，從台灣與人民的角度出發，為兩岸關係、台商與國人同胞打拼。

另追問江啟臣，議員競爭激烈，部分藍營退黨參選議員，是否難以整合？江啟臣對此強調，藍營一定要團結，共同登記就是展現國民黨團結的氣勢。

市黨部主委蘇柏興指出，藍營在台中已經整隊完成，現在是完整的隊伍，不只有母雞帶小雞，還會有中央地方聯合作戰，全力爭取市長勝選、議員過半。