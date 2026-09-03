黃道吉日 藍綠縣市長參選人大陣仗登記

昨天黃道吉日，中部縣市長藍綠參選人登記踴躍，民進黨桃園市黃世杰、新竹縣鄭朝方、苗栗縣陳品安、台中市何欣純、彰化縣長參選人陳素月紛紛號召支持者大陣仗完成登記，都要力拚翻轉執政版圖讓藍天變綠地。國民黨則有南投縣長許淑華登記，端出政績爭取勝選連任。

桃園市長選戰前天由國民黨籍市長張善政率先完成登記，民進黨提名的黃世杰昨在競總主委范振修與黨籍議員與參選人陪同下到選委會登記，並展開車隊掃街。黃說，三年來市政欠缺效率且空轉，市民感受深刻，他希望組成與市民需求零距離的市政團隊，也喊話盼跟張善政來場市政辯論。

民進黨台中市長參選人何欣純昨登記，宣布立院黨團總召蔡其昌擔任競總主委。何說，台中八年來問題多，她要用軌道建設效率、城市治理能力與產業經濟「三個第一」，彌平區域均衡、產業經濟與市民期待的「三個落差」，打造欣欣向榮城市。國民黨市長參選人江啟臣將於今天軍人節登記。

新竹縣市部分，民進黨縣長參選人、竹北市長鄭朝方昨與支持者一起從市東公園徒步至選委會登記，喊出要將竹北三年多治理經驗推向全縣十三鄉鎮，國民黨徐欣瑩今將由黨主席鄭麗文陪同登記。新竹市無黨籍高虹安昨展現藍白合氣勢完成登記，民進黨莊競程今將與議員參選人聯合登記。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安在競總主委葉菊蘭等人陪同下完成登記，她提出精準對接中央資源、永續福利發放及專業治縣三大幸福保證。國民黨現任縣長鍾東錦預計今上午九時半登記競選連任。

南投縣長許淑華昨率藍營十三鄉鎮市長參選人展現大團結，喊出「十三＋一全壘打」。許列舉任內還債九十一億元、推動健保補助與轉運站等建設，展現政績自信；面對綠營中央執政優勢，她強調「一點都不擔心」，深信地方選舉勝負取決於施政成果與基層經營，期盼縣鄉聯手推進南投發展。

受矚目的彰化縣長選戰，民進黨陳素月昨由總統府資政姚嘉文、前縣長周清玉等人陪同辦理登記，承諾當選後將加速彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化與彰化東區擴大都市計畫案，並落實長者免健保費等社會福利，要贏回執政權。