台中和平偏鄉照護獲國際肯定 勇奪AFHC 2026健康城市創意發展獎

台中市衛生局以「實踐全民健康涵蓋的最後一哩路：台中市和平區UHC六大要素偏鄉照護整合計畫勇奪「2026第11屆世界健康城市聯盟全球大會（AFHC）」，健康城市創意發展獎「城市中的全民健康覆蓋」獎項，昨在澳洲雪梨頒獎表揚，展現台中推動偏鄉醫療及健康平等的成果。

衛生局長曾梓展表示，和平區幅員廣大、地處偏遠，面臨醫療資源不足及人口高齡化等挑戰，市府持續整合醫療、篩檢、復健及長照資源，縮短偏鄉健康照護距離。衛生局每年於梨山辦理包裹式篩檢活動，並結合醫院與衛生所提供遠距及實體看診服務，同時建置最高海拔復健站、擴增長照服務據點，從疾病預防、醫療到後續照護完善服務網絡，讓偏鄉居民也能獲得可近且平等的健康照護。

衛生局說明，此次除和平區偏鄉照護整合計畫獲獎，也於大會現場以海報展示「建構失智友善城市從心出發－全齡守護」推動成果。台中從失智友善居民、組織、環境及社會參與四大元素著手，持續建構具包容性的失智友善社區，提升社會大眾對失智症的理解與支持，讓失智者及家人能安心在熟悉的社區生活。

曾梓展說明，此次獲獎是對台中長期推動健康城市及偏鄉照護的肯定，也感謝各相關單位共同投入。未來衛生局將持續深化公私協力，整合醫療、公共衛生及長照資源，持續縮短城鄉健康照護差距，讓不同年齡、不同地區的市民都能獲得完善照護，朝健康平等、全齡守護的宜居城市持續邁進。