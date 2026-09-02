傳澎湖魚貨遭限賣 台中魚市場：未拒收、集中人力挑揀趁鮮拍賣

台中魚市場9月1日調整澎湖魚貨倉庫量，傳出每船限賣40桶魚。台中魚市場今天強調，未拒收，集中人力加快魚貨挑揀速度，以利後端拍賣，讓魚貨趁鮮上拍賣台。

台中魚市場有8成拍賣魚貨量來自澎湖漁船，近日卻傳出9月1日起，限制每艘船1天賣40桶魚，澎湖漁民憂心捕到的魚無處銷售。

對此，台中魚市場總經理廖麗華告訴中央社記者，其他縣市魚貨都分類好後，才送到魚市場進行拍賣。澎湖魚貨為近海捕撈多為雜魚，直接載來魚市場，魚市場提供場地由貨主聘僱人力，將魚貨分類分級後進入後端拍賣。

廖麗華指出，澎湖魚貨本規劃2區挑揀，因揀魚時間從凌晨0時開始，近年來揀魚人員年紀大，不少人退休不做，以往有20多名人力，目前不足10人。凌晨2時30分開始拍賣，許多早市攤商在凌晨4時已買完離去，後續挑揀的魚貨僅能以便宜價格賣出。

為解決人力短缺問題，魚市場集中人力挑揀魚貨，先挑揀40桶魚，揀完後可再增加，相較以往，人力集中後挑揀速度加快，9月1、2日的拍賣桶數都是55桶，明天預估有59桶，預計4日可達60桶，魚貨拍賣數量相較以往的60桶差別不大。

廖麗華強調，台中魚市場的魚貨來源有近8成來自澎湖漁船，當天拍賣數量若滿了，魚貨也會急速冷凍以確保新鮮度。她強調，沒有拒收，是為了加快挑揀速度，讓魚貨趁新鮮進行拍賣。