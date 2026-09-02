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台中市原住民自治區和平區長多人競爭 今3人登記連警察也參選

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市唯一的原住民自治區和平區，傳出有多人想參選區長，競爭激烈。圖／羅方妏提供
台中市唯一的原住民自治區和平區，傳出有多人想參選區長，競爭激烈。圖／羅方妏提供

年底九合一選舉，台中市唯一的原住民自治區和平區，傳出有多人有意願參選區長，競爭激烈，包括現任和平區代表林吉財、羅清輝、吳天祐及前台中縣議員陳文書等人，林吉財和陳文書和簡正忠今天已登記，簡正忠是現任和平警分局原住民警員。

和平區長吳萬福連2屆，今年底將卸任，和平區有多人爭取；依「地方制度法」第57條第2項與第58條第4項，山地鄉長及由山地鄉改制而成的直轄市山地原住民區，區長皆必須具備山地原住民身分，吳天祐為平地人，不具備候選人資格。

吳天祐表示，地方制度法民國103年修正，83-8條指出「第58條及第58條之1規定，於山地原住民區不適用之」，他認為這有模糊空間，法治時代，和平區的平地人不應只有選舉權而沒有被選舉權，他除了向行政院訴願，明天將前往登記參選和平區長，爭取公平、突破現狀。

2026九合一選舉 台中市選舉 原住民 警察

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