漁貨無處銷？澎湖漁民憂限額毀生計 台中魚市場：缺工未拒收、量回穩

全台漁貨平均拍賣價最高的台中魚市場傳出昨天起，對近海漁船漁貨限額40桶，澎湖漁民憂心捕到魚無處可銷，影響生計。對此，台中魚市場總經理廖麗華說，因考量分級人力銳減，由原本的二組四人，改為一組八人，提高分級效率，確保漁貨價格與漁民收益，並沒有拒收，這二天都收到55桶，預計明天59桶，後天開始收到60桶，數量和以往相當。

廖麗華說明，漁船漁貨因雜魚多，需要分級，台中魚市場提供場地，供漁船漁貨冷藏分級後拍賣，也因落實分級制，甚至高價魚做到分五級，全台漁貨平均拍賣價最高，很多近海漁船都選擇進台中魚市場拍賣。

廖麗華指出，近年漁船漁貨都維持在每日60桶運到台中魚市場分級拍賣，但受限於漁貨商雇請的分級人力老化銳減，這群分級人力平均年齡逾60歲，從凌晨0時一直作業到清晨，人力從二年前的20多人，如今僅剩約8人，有人想退，年輕人不願意做，招不到新人。

廖麗華指出，考量分級人力銳減與分級效率，尤其漁獲講求鮮度，為加快分級速度，讓漁貨能盡早拍賣，因此昨天起，將原本的二組四人作業，改為一組八人，超過的沒有拒收，昨天和今天各收到55桶，且分級效率提升，護住漁貨品質，預計明天收59桶，後天開始收到60桶，數量和以往相當。

台中魚市場漁船漁貨清晨分級。圖／台中魚市場提供