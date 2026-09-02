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芬園鄉長2人登記！無黨洪千芸捲土重來 綠營郭哲榮接棒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉前鄉代洪千芸四年前參選鄉長失利，此次捲土重來，昨天完成鄉長競選登記。圖／洪千芸提供
彰化縣芬園鄉前鄉代洪千芸四年前參選鄉長失利，此次捲土重來，昨天完成鄉長競選登記。圖／洪千芸提供

彰化縣下屆芬園鄉長選舉，藍營一直沒有人選 ，民進黨提名的現任鄉代會副主席郭哲榮今天完成鄉長競選登記，強調要承擔更大的責任，將服務進一步延伸到整個芬園鄉，意外的是無黨籍前鄉代洪千芸捲土重來，今天也登記參選，表示服務熱情不減，為芬園再出發。

現任芬園鄉長林世明任滿兩屆，將轉戰彰化縣議員，民進黨提名郭哲榮接棒，國民黨在芬園鄉長期未執政，下屆甚至乏人問津。

郭哲榮說，他在四年的時間，一步一腳印走遍芬園，傾聽、認真面對鄉親的需求，他始終相信，地方服務不是只坐在辦公室裡等待，而是要真正走進基層、走到鄉親身邊，收到許多鄉親對芬園未來的期待與建議。

他說，經過審慎思考，決定承擔更大的責任，將過去服務地方的經驗與精神，進一步延伸到整個芬園鄉，未來也將持續傾聽鄉親意見，把每一份建議，化為推動芬園進步的力量。

曾擔任3屆鄉民代表的洪千芸，父親洪慶章曾先後擔任四屆芬園鄉長，母親黃麗玲也擔任過一屆鄉長，哥哥黃翊愷是現任芬園農會總幹事，長期經營地方，實力堅強；洪千芸本屆挑戰鄉長失利，即到縣議會服務。

洪千芸說，四年前參選鄉長失利，讓她學會很多事情，走過一些路，做自己的工作、跑市場、照顧孩子，更清楚自己真正想做的還是在芬園，想用更成熟、也更踏實的自己，陪著芬園一起往前走。

民進黨提名的現任芬園鄉代會副主席郭哲榮（左5），今天完成鄉長競選登記。圖／取自郭哲榮臉書
民進黨提名的現任芬園鄉代會副主席郭哲榮（左5），今天完成鄉長競選登記。圖／取自郭哲榮臉書

洪千芸 郭哲榮 綠營 2026九合一選舉 彰化縣選舉 鄉長 無黨籍 民進黨

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