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南投溫泉季結合歌唱大賽 浴衣踩街品嚐美食

中央社／ 南投縣2日電

南投溫泉季9月19日從埔里鎮鯉魚潭風景區起跑，主題日歌唱大賽由活動大使李子森、杜忻恬擔任評審並演唱；東埔溫泉季、北港溪溫泉嘉年華10月接力登場，有浴衣踩街、美食品嚐。

南投縣政府今天舉行「南投溫泉季」開幕記者會，埔里溫泉季19日在鯉魚潭風景區、東埔溫泉季10月17日在信義鄉東埔國小、北港溪溫泉嘉年華10月31日在國姓鄉泰雅渡假村，今年再次舉辦「溫泉之聲水漾歌唱大賽」，除藝人現場演唱，也邀民眾以歌聲傳遞旅遊記憶。

南投縣副縣長王瑞德表示，感謝交通部觀光署補助活動經費，共同推廣溫泉產業，今年溫泉季活動同步行銷觀光署舉辦的「台灣好湯」；南投溫泉季透過歌唱大賽及藝人代言點燃熱情，盼更多人走進南投，尋找南投「好聲音」、品嚐在地美食及購買農特產。

王瑞德表示，東埔溫泉季有表演、美食、夜間浴衣火把踩街，晚會充滿原住民文化風情；北港溪溫泉嘉年華當天免門票入場，也安排歌手沈文程獻唱；另外，日月潭國際萬人泳渡9月20日登場、10月3日至11日舉行南投世界茶業博覽會，邀國內外旅客走訪。

南投 溫泉季 浴衣

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