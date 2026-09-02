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彰化市長藍綠候選人登記 陳文賓拚「贏回彰化」、黃柏瑜喊「翻轉彰化」

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化市長候選人陳文賓（前中）今天上午由由彰化縣議會前議長白鴻森（前右）、超過半數里長與代表逾百人陪同，完成參選登記。圖／陳文賓競選總部提供
國民黨彰化市長候選人陳文賓（前中）今天上午由由彰化縣議會前議長白鴻森（前右）、超過半數里長與代表逾百人陪同，完成參選登記。圖／陳文賓競選總部提供

藍綠彰化市長參選人都在今天辦理競選登記，國民黨候選人陳文賓強調20年扎實民代表資歷，「上任即上手」，號召鄉親團結贏回彰化；民進黨候選人黃柏瑜表示，將秉持鋼鐵般的意志，全力以赴、贏得最後勝利，為彰化市帶來翻轉性的改變。

陳文賓是現任彰化市民代表會主席，今天由彰化縣議會前議長白鴻森、超過半數里長與代表逾百人陪同，完成參選登記，展現地方基層與跨世代力量的團結氣勢，眾人齊喊「團結一致、贏回彰化」，現場氣氛熱烈。

白鴻森肯定陳文賓長期深耕地方、服務基層的努力。陳文賓表示，自己從基層市民代表一路做到代表會主席，二十年來始終站在地方第一線，傾聽民意、審查預算、監督市政並追蹤地方建設。

陳文賓指出，彰化市正面臨交通壅塞、停車空間不足、各區發展不均，以及長者、弱勢與育兒家庭照顧等迫切問題。尤其攸關城市發展的彰化市鐵路高架化、捷運延伸彰化及東區都市計畫，延宕多年，不能再停留在規劃與口號，必須積極協調、持續爭取、緊盯進度，讓市民真正看見成果。

陳文賓表示，過去，他在代表會監督市政，未來要直接承擔市政，把二十年累積的經驗，真正用在解決問題，與彰化鄉親一起贏回彰化，為城市打開新局。

彰化縣議員黃柏瑜今天下午由民進黨彰化縣長候選人陳素月、立委黃秀芳及牙醫師妻子黃倩儀等人陪同，完成競選登記，陳素月表示，黃柏瑜是非常優秀的年輕人，不僅具有國際視野，對地方發展也有許多很好的想法。她呼籲鄉親全力支持「少年市長」黃柏瑜，為彰化市注入新活力，帶動城市持續發展。

立委黃秀芳表示，今天縣長、市長候選人同一天完成登記，象徵「彰化隊」團結一致、共同迎戰。黃柏瑜投入選戰以來，認真擘劃城市發展願景，既年輕又富有創意，值得大家期待，相信他一定能帶領彰化市持續進步。

黃柏瑜的妻子黃倩儀牙醫師最近也抽空陪同黃柏瑜掃街。她表示，把彰化市交給柏瑜，他一定會全力以赴，將心中的城市藍圖逐步實現。

黃柏瑜表示，感謝大家一路以來的支持。這段時間，他持續深入街頭、傾聽民意，始終抱持最誠懇、謙卑的態度，認真擘劃彰化市的治理藍圖。未來也將陸續提出更多具體政見，讓孩子看得見未來、青年願意回家、長輩安心生活，為下一代打造更好的彰化市。

國民黨彰化市長候選人陳文賓今天上午由彰化縣議會前議長白鴻森、超過半數里長與代表逾百人陪同，完成參選登記。圖／陳文賓競選總部提供
國民黨彰化市長候選人陳文賓今天上午由彰化縣議會前議長白鴻森、超過半數里長與代表逾百人陪同，完成參選登記。圖／陳文賓競選總部提供

民進黨彰化市長候選人黃柏瑜（前排中 ）今天下午由民進黨彰化縣長候選人陳素月（左5）、立委黃秀芳（前排右3）及家人陪同，完成競選登記。圖／黃柏瑜競選總部提供
民進黨彰化市長候選人黃柏瑜（前排中 ）今天下午由民進黨彰化縣長候選人陳素月（左5）、立委黃秀芳（前排右3）及家人陪同，完成競選登記。圖／黃柏瑜競選總部提供

民進黨彰化市長候選人黃柏瑜（前排左 ）今天下午由民進黨彰化縣長候選人陳素月（前排中）及家人陪同，完成競選登記。圖／黃柏瑜競選總部提供
民進黨彰化市長候選人黃柏瑜（前排左 ）今天下午由民進黨彰化縣長候選人陳素月（前排中）及家人陪同，完成競選登記。圖／黃柏瑜競選總部提供

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