藍綠搶攻全台最大鎮…張媛婷登記拚翻轉 簡賜勝承諾補助款全捐

南投草屯人口逾9.8萬人，是「全台最大鎮」，為選舉必爭之地。民進黨草屯鎮長候選人張媛婷，挑戰拚連任的國民黨鎮長簡賜勝，力拚翻轉草屯。張、簡兩人今先後赴公所完成登記參選，分別提出5大政見，簡更承諾選後捐出選舉補助款。

民進黨徵召衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷參選草屯鎮長，張今由林靜儀、縣長候選人温世政陪同登記參選，與黨內鎮代候選人組成「草屯隊」拚勝選。林靜儀大讚張青年返鄉，將其所學及在中央累積政策經驗帶回家鄉，為草屯打拚。

張媛婷說，此次參選就是希望用其整合中央及地方資源，讓好政策真正落地，首波提出興建共融公園及親子館、全面支持生養及就業、道安照明總體檢、停車空間總檢討，以及及公共運輸再提升等5大政見，回應鄉親在民生經濟實際需求。

張媛婷更結合張秀玲、簡益裕、簡木通、洪家盛、楊育誠等黨內鎮代候選人組成「草屯隊」，要一起團結向前拚勝選，攜手讓草屯升級。縣長候選人温世政也表示，當選後會與張媛婷合作，讓草屯這座全台第一大鎮持續升級、發展得更好。

草屯鎮長簡賜勝上午出席參加縣長許淑華登記參選聯合造勢活動，下午在鎮內里長及鎮代陪同下完成登記，正式宣布爭取連任，提出推動草屯升市、持續幸福福利、開創財源、城市發展及人本交通等5大政見，並承諾選後將捐出選舉補助款。

簡賜勝說，草屯全鎮人口已逼近10萬人，他有信心帶領草屯完成升格，從結婚到生育，從兒童生日禮金到敬老金，既有福利不中斷，也將持續開源穩定財政，並辦理都市計畫通盤檢討推都更，打造行人友善空間，以提升草屯整體城市機能。

而簡賜勝投入政壇後，每次參選都捐出選舉補助款幫助弱勢，他今天也循往例承諾，選後會將鄉親對他的每一票支持，依法取得每票30元的選舉補助款，全數捐贈草屯鎮食物銀行，幫助弱勢家庭，回饋鄉親，也讓選舉多一份公益與溫暖。

草屯鎮長簡賜勝（前排右）爭取連任，今天在妻子（前排左）陪同下完成登記參選。記者賴香珊／攝影

草屯鎮長簡賜勝（前排中）爭取連任，今在鎮內里長及鎮代陪同下完成登記參選。記者賴香珊／攝影