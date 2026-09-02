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彰化接棒國際人道救援輪值 展現消防堅實量能

中央社／ 彰化2日電

彰化縣消防局今天表示，9、10月接棒擔任國際人道救援輪值隊伍，面對全球地震、風災等災害頻傳，將保持待命狀態，隨時因應國內外重大災害，依徵召投入國際救援行動。

彰化縣消防局發布新聞稿表示，彰化縣消防局去年3月通過國家搜救能力分級檢測NAP認證，成為中部3支通過國家搜救能力認證縣市之一；日前已辦理動員召集及通訊測試，集結警義消、醫療人員及土木結構技師等，模擬接獲中央徵召情境，全面驗證特種搜救隊成員任務整備能力。

消防局說，國際人道救援任務肩負守護生命重要責任，持續精進專業技能及強化救援整備，才能在災害發生時發揮最大救援效能，將秉持專業、效率、使命精神，展現彰化消防堅實的國際人道救援量能。

彰化 災害

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