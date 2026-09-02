彰化接棒國際人道救援輪值 展現消防堅實量能

配合今年5月31日上路的高齡駕駛人換照新制（年齡下修至70歲），豐原監理站為保障銀髮與用路人安全，積極推動「到站上課」與「下鄉服務」雙軌並行，主動深入山城，協助長輩輕鬆完成體檢與換照。

2026-09-02 09:56