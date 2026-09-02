老人愈來愈多 信義鄉端出「共生家園」讓照顧者留鄉工作

信義鄉高齡人口10年增加近46%，15至64歲工作年齡人口卻減少15.2%，讓部落照顧人力面臨雙重壓力。基督教芥菜種會9月起在信義鄉啟用「以樂共生家園」，結合居家照顧、人才培訓、食農與工作機會，讓長者安心留在熟悉土地，也讓照顧者能留在家鄉工作。

南投縣政府統計顯示，截至今年7月底，信義鄉65歲以上人口占17%，約每6人就有1名長者。面對照顧需求增加、青壯人口外流，「以樂共生家園」不把長者單純視為被照顧者，而是將照顧融入日常生活，規劃蔬菜、香草種植及蛋雞飼養，讓長者與失能者依自身能力參與簡易農事。

67歲布農族谷阿嬤就是參與者之一，她從事20多年照服工作，退休後獨力照顧中風長子、洗腎次子及年幼孫女，長年把家人擺在第一位，甚至從未想過自己是否疲累。直到參與芥菜種會「照顧者學校」，接受紓壓、喘息及照顧知能培訓，才重新看見自身需求，也把多年照顧經驗轉化為助人能力。

如今谷阿嬤成為「濁水溪助人網」居家照顧團隊成員，同時投入食農工作，透過工作兼顧生計與照顧。

她說，能與族人一起工作、傳承照顧經驗，是最大的支持力量，也期待「以樂共生家園」成為族人彼此陪伴守望的「家」。

芥菜種會表示，今年預計透過「照顧者學校」培育20名照服員，目前已有6位核心成員，累計服務23戶家庭，逐步建立部落自己的照顧力量，受助者不只接受資源，也能透過技能培訓與工作重新站起來。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會投入偏鄉服務已有70多年，推動南投山區推動巡迴醫療、培育原住民照顧人才，到後續投入獨居及失依長者服務，如今在信義鄉打造首座共生社區實踐基地，結合照顧、培力與經濟，支持在地青年與照顧者服務部落。

信義鄉公所及南投縣政府原住民行政處也到場支持，盼更多照顧資源深入社區。

「以樂共生家園」規劃蔬菜、香草種植及蛋雞飼養，讓長者與失能者依自身能力參與簡易農事，將照顧融入日常生活。圖／芥菜種會提供