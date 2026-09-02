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同區不同命！水湳不到2年完成變更 福安通檢苦等10年 遭質疑都計雙標

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊大鋐質疑西屯區公辦水湳都計變更不到兩年就完成，福安都計卻苦等10年，難道政府需求比民眾還急？記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊大鋐質疑西屯區公辦水湳都計變更不到兩年就完成，福安都計卻苦等10年，難道政府需求比民眾還急？記者陳秋雲／攝影

同樣位在台中市西屯區，都市計畫辦理速度卻大不同。台中市議員楊大鋐今指出，水湳經貿園區第2次通盤檢討，從2022年10月啟動至2024年9月生效，不到2年完成，通檢生效不到1年，市府又推動超巨蛋專案變更並公開展覽；反觀福安地區從2016年第3次通盤檢討生效至今近10年，第4次通盤檢討仍未進入公開展覽，質疑「政府需求與民眾需求，辦理時程為何不同？」

楊大鋐表示，重大建設有政策需求，都市計畫能快速推進，但涉及居民土地使用、居住及地方發展，卻讓民眾長年等待。他要求市府說明福安地區細部計畫通盤檢討進度，以及福安里同一街廓卻有不同使用分區問題，是否會調整，並提出明確公開展覽時程。

都發局回應，部分重大經建發展計畫因政策及建設需求，市府會優先投入經費辦理；至於原舊台中市區主要計畫通盤檢討，因前2年才完成公告，目前正接續辦理後續通盤檢討程序，整體時程因此較長。

都發局指出，福安地區細部計畫通盤檢討已發包執行，並於114年7月8日公告徵求意見，目前進入專案小組及期末報告審查階段，待彙整審查議題後，將研擬通盤檢討草案，經相關機關及政策確認，再辦理公開展覽。

至於福安里同一街廓不同使用分區問題，都發局表示已納入檢討，並將捷運場站、台中榮總及東大路周邊發展一併評估。初步考量公共設施容受力及公平原則，研議以25公尺以上道路、縱深30公尺範圍作較高強度使用規劃，相關分區仍須整體研議。

楊大鋐認為，市府雖說「已納入檢討」，但福安地區何時公開展覽，仍沒有明確答案。他強調，重大開發需要效率，居民土地權益同樣不能被忽視，不能讓「納入研議」成為沒有期限的等待；有的案件快速變更，有的卻讓居民苦等近10年，「都市計畫的公平究竟在哪裡？」要求市府公布各階段預定完成時間，給地方清楚交代。

都市計畫 超巨蛋 台中

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