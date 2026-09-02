拍片防CO中毒秀創意 台中市消防局徵短影音 總獎金逾6萬

台中市消防局推出「2026 LONG TIME NO-CO 短影音創作挑戰賽」，邀請市民拿起手機發揮創意，以30秒至2分鐘短影音，呈現防範一氧化碳中毒觀念，即日起至9月30日開放徵件，總獎金逾6萬元，第一名可獨得2萬元，盼透過影像創作讓防災知識更好懂、更貼近日常生活。

台中市消防局表示，一氧化碳無色無味，民眾不易察覺，每年入秋後燃氣熱水器使用頻率增加，防範一氧化碳中毒成為重要居家安全課題。此次活動鼓勵市民從「接收防災知識」進一步成為「防災內容創作者」，以短影音說故事、演情境、拍創意，讓正確防災觀念融入日常生活。

活動名稱結合英文常用語「Long time no see」諧音巧思，將「see」轉化為一氧化碳化學式「CO」，並設計以燃氣熱水器為原型的角色「NO-CO將」拉近與市民距離。

競賽以「五要原則」為核心，即保持環境通風、使用安全品牌、選擇正確型式、注意安全安裝及平時檢修，歡迎參賽者結合「NO-CO將」角色創作，形式不限劇情、動畫、生活情境或創意口播，鼓勵製作適合手機瀏覽的直式影音。

消防局指出，凡設籍台中市的民眾不限年齡皆可個人報名，每人限投稿1件作品，完成後須上傳至YouTube設定「不公開」，再透過線上表單完成報名，詳情可至消防局官網查詢。

競賽設第一至第三名及優等，合計12個獎項，評選綜合考量主題正確性、創意表現及宣導效果；活動期間，同步在消防局臉書粉絲專頁辦理分享、留言抽獎，盼觸及更多族群關注防範一氧化碳中毒議題。

消防局提醒，防範一氧化碳中毒應從日常生活做好安全防護，使用燃氣熱水器時應保持環境空氣流通，選用貼有CNS檢驗合格標示的正確型式熱水器，由合格技術士安裝，平時定期檢修熱水器及配管，確保使用安全，邀請市民一起把防災知識拍成創意，讓「LONG TIME NO-CO」成為守護居家安全的生活觀念。