告別蚊子館！台中烏日游泳池活化 首波喜迎熱血桌球競技

台中烏日居民久等了！台中市環保局活化前年2月閒置的烏日游泳池，推動分階段活化計畫，華麗轉身成為桌球競技場。環保局說，今年暑假首度推出第一屆桌球夏令營獲好評，8月29日舉辦大型社會組桌球賽，讓場館重新挹注運動活力。

桌球夏令營熱鬧開打

為活化公共場館並提升場域使用效益，台中市政府環境保護局持續推動「烏日游泳池」分階段活化計畫。繼今年暑假首度推出第一屆桌球夏令營引發熱烈迴響後，8月29日再隆重舉辦社會組桌球比賽，邀請廣大桌球愛好者齊聚烏日「以球會友、切磋球技」，為暫停開放的場館重新挹注滿滿的運動活力。

環保局長吳盛忠說明，烏日游泳池2024年2月停止開放，市府非常關心空間閒置問題，希望能讓游泳池重新發揮功能、回歸市民生活。

吳盛忠指出，在考量整體安全與場地條件的前提下，環保局採取「分階段、逐步活化」的彈性策略，今年7、8月先舉辦桌球夏令營，為孩童提供優質的暑期休閒去處；接續舉行社會組桌球賽，成功吸引不同年齡層與背景的選手熱情參與，展現了空間活化的多元可能性。

環保局指出，烏日游泳池屬於焚化廠回饋設施，設置初衷就是希望回饋在地里民，提供優質的休閒及運動空間。為提供市民更完善且安全的運動環境，將邀請專業人員針對場館結構安全深入評估，並以專業評估結果為依據，持續聽取在地需求，審慎規劃後續改善方向。

環保局強調，烏日游泳池在安全條件許可的前提下，採分階段方式逐步活化場館，規畫更多元的運動、休閒及交流活動，回應地方長期以來對於公共設施活化及重新開放的期待，讓回饋設施真正發揮回饋地方的意義