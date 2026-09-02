高齡駕駛人換照新制 豐原監理站安排到站上課、下鄉服務

配合今年5月31日上路的高齡駕駛人換照新制（年齡下修至70歲），豐原監理站為保障銀髮與用路人安全，積極推動「到站上課」與「下鄉服務」雙軌並行，主動深入山城，協助長輩輕鬆完成體檢與換照。

豐原監理站作為核心服務據點，常態性提供大量的高齡講習課程供民眾預約。針對高齡駕駛人換照新制，監理站規劃專屬的道安講習課程，由專業講師透過淺顯易懂的方式，向長輩解說最新交通規則、防禦駕駛觀念及身體機能變化對駕駛行為的影響。監理站於課程期間提供一站式貼心服務，協助長輩在站內完成講習後，即可直接領取新駕照或更新舊駕照效期，省去往返奔波的時間，讓長輩既學得安心，也能快速、順利完成換照。

豐原監理站表示，高齡講習課程採網路預約制，系統固定「一次開放一個月」的預約名額。若民眾上網查詢時發現該月尚未開放，可留意並耐心等候系統釋出。

除了常態在監理站上課，為體諒部分偏遠地區長者往返監理站的交通不便，監理站不定期推動下鄉服務。主動與在地機關、宗教場所及轄下駕訓班合作。由監理站派員進駐，將便利服務直接推送到社區，服務據點包含：大雅寶興宮、大甲長青活動中心、東勢/大甲區公所、連豐駕訓班(神岡區)、富國駕訓班(外埔區)、豐年駕訓班(大里區)、大豐駕訓班(霧峰區)等地。

豐原監理站表示，高齡換照不只是行政程序，更是對長者健康的關懷。監理站呼籲，轄區長輩若有上課需求，可多利用「監理服務網」線上預約，有換照上課流程問題，可於上班時間電洽豐原監理站，電話：04-2527-4229轉203張先生。