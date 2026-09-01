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47歲皮膚科名醫猝逝診所永久歇業 卡到遺產稅資金凍結？員工顧客都急了

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台中47歲皮膚科名醫猝逝診所爆糾紛 員工、顧客急了：欠薪、退費無門

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

福來診所公告，院長陳世倫醫師辭世，家屬宣布永久歇業。圖／翻攝自「福來全方位診所皮膚權威」粉專
福來診所公告，院長陳世倫醫師辭世，家屬宣布永久歇業。圖／翻攝自「福來全方位診所皮膚權威」粉專

台中大甲47歲皮膚科名醫、福來診所院長陳世倫今年7月28日猝逝，家屬辦理後事，並宣布診所永久歇業，今傳出有員工控訴領不到薪水與資遣費，顧客等不到退款爭議。衛生局說明，至今受理一件消費爭議，已函請家屬妥善處理；據了解，家屬待治喪事宜告一段落後，會公告後續相關事宜安排。

陳世倫去年離開大醫院，成立福來診所，開業一年多，傳出噩耗。福來診所7月28日公告，陳世倫因故辭世，經家屬審慎評估，並尊重醫師生前意願及整體考量，診所永久歇業，相關行政事宜及病患後續事宜將妥善處理；家屬正專心處理後事，待告一段落，另行公告後續安排，並並懇請外界給予家屬喘息空間。

陳世倫生前親和力十足，並跟上潮流拍攝短片 ，診所粉專在7月24日分享陳世倫親自上陣介紹大甲美食、熱情與網友互動影片，看不出異狀。陳世倫死訊曝光後，大批患者湧入診所臉書粉專留言哀悼，「前幾天才看到醫師的影片，真的不敢相信」、「謝謝醫師一直以來的照顧，一路好走」。

受害員工表示，很擔心薪資無法領取，詢問後得到的回覆是因為遺產稅問題，導致資金暫時凍結，但遲遲沒有給出明確時間；受害顧客表示，診所曾向他們索取帳戶，原以為很快就會收到退款，但至今仍未收到退款。

衛生局說明，7月31日接獲一件該診所消費爭議申訴案，隔天發函給家屬妥善處理。

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