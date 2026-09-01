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台中租補申請居全國之冠 退租購屋結婚都是溢領原因
近日出現房屋租金補貼追繳狀況，台中市住宅發展工程處表示，台中租金補貼申請量居全國之冠，溢領原因多元，包含提前退租、購屋、結婚等，申請人或出租人死亡等情形。
民進黨籍台中市議員張家銨、蔡耀頡今天在市議會質詢指出，近日出現租金補貼追繳潮，引發民眾恐慌。多數民眾申請時提供的資料並無造假，某些承租房屋的稅籍登記或建物用途不符規定，政府後端系統與戶政、地政、財稅資料勾稽比對後才被發現。
她提到，這些不是申請人刻意隱匿或欺瞞，民眾當初申請拿到市府核定通知，如今反被追討補助款，一次面對2、3年的租金補貼，動輒數萬，對一般市民造成沉重負擔。
國民黨籍市議員陳文政提到，台中租金補貼申請量長期居全國前列，現在租客申請租補時必須提出租約，等於過去的租屋黑數開始浮上檯面，市府應趁機強化老屋、分租套雅房的消防安全。
台中市住宅發展工程代理處長陳煒壬表示，113年申請租屋補貼18萬件，去年申請24萬，核定21萬件，申請資料多為系統自動代入，115年中央新制規定非法房屋不得請領補貼，並放寬婚育家庭資格及提高加碼補貼，部分民眾因搬遷、結婚或重新申請，導致案件轉換期間產生重複領款，依法須辦理追繳。
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