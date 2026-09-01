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南投信義鄉啟用共生家園 串起長者居家照顧與青壯人才培訓
基督教芥菜種會第1座共生社區實踐基地「以樂共生家園」今天啟用，串聯居家照顧、人才培訓、食農、工作機會，讓長者持續參與熟悉生活與農事，也培養在地人力投入照顧服務。
面對信義鄉高齡化與青壯外流帶來的照顧、生計雙重壓力，基督教芥菜種會今天啟用濁水溪助人網「以樂共生家園」，是芥菜種會首座共生社區實踐基地，以照顧、培力、食農工作串起在地支持，讓長者安心在熟悉土地生活，也讓照顧者有機會留在家鄉工作。
基督教芥菜種會表示，不同於將長者單純視為被照顧者，「以樂共生家園」將照顧融入日常，規劃蔬菜、香草種植、蛋雞飼養，由照服員陪伴長者與失能者參與適合自身能力的簡易農事，並透過「照顧者學校」培育在地照顧人才，今年預計培育20名照服員。
芥菜種會表示，家園串聯居家照顧、人才培訓、食農與工作機會，讓長者持續參與熟悉生活與農事，也讓居民透過培訓投入照顧服務，逐步建立部落自己的照顧力量，讓照顧與生計不必二選一，落實芥菜種會「以工帶振」理念，帶出受助者本身的振作。
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