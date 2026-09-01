台中鍋烤節得獎名單揭曉 台南民眾抽中汽車

台中鍋烤節得獎名單今天揭曉，台中市長盧秀燕為得獎店家頒發獎牌，會中並抽出汽車大獎，得獎者是住在台南的民眾，盧秀燕致電通知時還說，歡迎得主開著車子再來台中吃鍋烤。

台中鍋烤節今天揭曉得獎名單及舉行頒獎典禮，聚集眾多鍋烤店家等待揭獎，現場揭曉金鍋獎、金烤獎、金蔬獎各組前3名得獎店家，並公布人氣票選得獎榜單。

盧秀燕表示，拚經濟是政府最重要的職責，台中擁有機械、晶片、自行車、光學、航太等多元產業，其中零售與餐飲業更是在地經濟基石。台中鍋烤節榮獲美國TITAN創新大獎及美國國際商業大獎「雙金」肯定，市府將持續結合民間力量振興經濟，讓業者獲得實質收益，並讓民眾盡享美食。

盧秀燕指出，台中鍋烤節自推行以來，中市餐飲店家數由2萬1424家增加至2萬3360家，增加1936家；整體餐飲業年營業額從2022年約新台幣936億元成長至2025年1233億元，大幅增加297億元、成長31.7%，平均每年帶動約100億元經濟成長，展現政策扶植產業的顯著成果。

在評選機制方面，盧秀燕表示，除了延續近500萬人次參與的全民票選「人氣獎」，更特別邀請美食家梁幼祥領軍、包含西班牙等世界各地專家組成的國際評審團，嚴選出「金鍋獎」與「金烤獎」，提升專業度與國際視野。

參與台中鍋烤節票選活動的民眾還可參加抽獎，獎項包括最大獎汽車及日本來回機票，以及300組萬元鍋烤抵用券。現場抽出汽車獎得主後，盧秀燕與「飢餓遊戲」節目主持人孫協志一同致電報喜，住在台南的得主接獲電話脫口「這是真的嗎？」盧秀燕也歡迎得主未來開著新車再到台中吃鍋烤。