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南投市幸福巴士啟航 邊緣村落長輩外出更便利

中央社／ 南投縣1日電

南投市幸福巴士」今天啟動，規劃東側幸福巴士1路、西側幸福巴士2路雙線，採固定班次、彈性預約班次雙軌並行服務模式，盼補足南投市邊緣村落大眾運輸匱乏與交通落差困境。

交通部公路局台中區監理所與南投市公所合作，推動「南投市幸福巴士」，今天在南投市公所辦啟航儀式，南投縣長許淑華、台中區監理所副所長吳孟峰、南投市長張嘉哲等人出席；服務採固定、彈性預約班次雙軌模式，路線規劃東側幸福巴士1路、西側幸福巴士2路。

許淑華說，除南投市幸福巴士今天啟航，另外縣府推動幸福巴士2.0「南投幸福GO」南投市路線10月1日也將試營運，年底完成全縣13鄉鎮市營運，感謝縣議會全力支持，「南投幸福GO」採預約服務，搭配市公所推出的「南投市幸福巴士」，兩套系統讓縣民搭車更便利。

吳孟峰致詞表示，雖然南投市人口很多，但公共運輸網路分布極不均衡，偏遠村里因地形及聚落分散，面臨公共運輸服務涵蓋率嚴重偏低的落差，其中千秋里涵蓋率0%、內興里僅有29%、東山里僅有32%、內新里也僅50%，對全市約20%的65歲以上長者就醫與採買很不便。

吳孟峰說，公路局因此與南投市公所推動南投市幸福巴士計畫，針對市區公共運輸營運缺口與多卡通驗票機設備提供高額補助支持；民眾可透過電話或LINE預約，同班次2人以上預約，並於上班日前1天預約成功即發車，票價比照市區客運，以8公里為1段票，全票新台幣25元、半票13元，減輕長者與家庭交通成本。

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