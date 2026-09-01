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租補遭追繳租屋族恐慌 議員籲中市府說清楚：非詐領卻被追回數萬元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員張家銨、蔡耀頡關切租補追繳問題。圖／張家銨提供
民進黨台中市議員張家銨、蔡耀頡關切租補追繳問題。圖／張家銨提供

中央擴大租金補貼上路多年，近期卻傳出部分過去已核定、領取補助的民眾被追繳。台中市議員張家銨、蔡耀頡今指出，許多民眾並未造假，卻因承租房屋的稅籍登記、建物用途等條件事後被查出不符規定遭追回多年補助款，要求台中市府說清楚，要造成租屋恐慌

都發局副局長陳偉任說，目前還在統計違規的樣態，跟每一年的規定有關不盡相同，台中市目前正在勾稽統計中。

張家銨表示，近期被追繳的案件中，不少申請人當初都是依規定提供資料，並經政府審核、核定後才領取補助，並非刻意隱瞞或欺騙。問題反而出在政府後端透過戶政、地政及財稅資料比對後，才發現部分出租房屋的稅籍或建物用途不符合補助規定。

她質疑，民眾既然依程序提出申請，也收到市府核定通知，自然會認為補助合法有效，如今卻突然被要求追回過去兩、三年的補助款，「民眾沒有造假，卻要承擔政府審核落差的後果，合理嗎？」

張家銨指出，一次追討兩、三年累積的租金補貼，金額動輒數萬元，對一般租屋族而言並非小數目，尤其許多申請人是外地求學、經濟能力有限的學生，突然收到追繳通知，財務壓力相當沉重。

更讓租屋族不安的是，部分民眾已經在同一處租屋多年，甚至今年才剛簽下新租約，卻突然收到補助追繳通知，不僅要面對一筆突如其來的還款壓力，也擔心目前承租的房屋是否符合補助資格、未來能否繼續申請，造成「錢要吐回去、房子還住不住得下去」的雙重焦慮。

張家銨表示，台中是全國租金補貼申請案件量最大的縣市，市府住宅發展處更應主動掌握目前追繳案件的規模與原因，統計稅籍登記不符、建物用途不符及其他類型的案件數量與分布，將問題攤在陽光下。

她強調，與其讓民眾毫無預警收到追繳公文後才四處詢問，市府應主動說明目前到底有多少人受到影響、主要原因為何，以及民眾該如何自我檢視申請資格，並協助受影響的租屋族釐清責任，避免原本為協助弱勢租屋族的政策，反而變成民眾意外背負數萬元債務的壓力來源。

租屋 議員 恐慌 台中市 租金補貼 張家銨 補助款

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