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彰縣府大樓耐震補強 拆圍籬換新裝11月中完工

中央社／ 彰化1日電

位於彰化市中山路的彰化縣政府第一行政大樓耐震補強工程施工圍籬近日開始拆除，大樓外觀煥然一新；彰縣府行政處今天表示，正在施作正門、側門地坪及車道，預計11月中旬完工。

第一行政大樓廳舍老舊，民國113年花蓮地震，行政大樓結構部分受損，同年10月開始耐震補強工程，工程分3階段，首階段施工範圍為演藝廳及地下停車場，接下來補強縣府中庭，縣府外牆也將拉皮。

為讓工程順利，大樓外牆架設圍籬，側門暫時封閉，通往地下停車場的雙向車道也由於施工成為單線道，而圍籬拆除後，原有斑駁外牆已重新油漆，換上新對外窗。

行政處代理處長林靖文告訴中央社記者，大樓結構須補強部分已完工，圍籬拆除後，大樓外牆還要再漆上仿石漆，洽公民眾常出入的側門、縣府前廣場地坪也還在施作。

林靖文說，除廣場及側門地坪，接下來要重新鋪設車道，為讓停放地下停車場車輛可順利出入，2線車道將依序重新鋪設。

大樓 彰化 彰化縣

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