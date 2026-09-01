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解決農民灌溉缺水 蔡其昌爭取1431萬改善大甲日南圳六股排水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌今天邀台中市議員施志昌和相關單位，到大甲區幸福里東明路水頭福德祠旁會勘「日南圳六股排水改善工程」。圖／蔡其昌辦公室提供
立委蔡其昌今天邀台中市議員施志昌和相關單位，到大甲區幸福里東明路水頭福德祠旁會勘「日南圳六股排水改善工程」。圖／蔡其昌辦公室提供

為解決地方農田灌溉設施老舊問題，立委蔡其昌今天邀集台中市議員施志昌和相關單位人員，到大甲區幸福里東明路水頭福德祠旁，會勘「日南圳六股排水改善工程」，爭取超過1400萬元經費改善，希望工程完工後徹底改善農民農耕問題。

農業部農田水利署副署長林國華、台中管理處處長王曼菁、大甲區幸福里里長林晨彬、太白里里長游招滿及多位地方農民今天都到場關心工程內容。

蔡其昌表示，大甲區的六股大排是提供幸福里、太白里，甚至到苗栗苑裡部分農民灌溉的重要溝渠，他團隊十幾年來持續爭取該大排的修繕與整建，此次再度爭取超過1400萬經費改善，未來完工後能讓大排結構更安全，也蓄積更多水量、減少滲漏，對於農民賴以生存的灌溉用水至關重要。

蔡其昌說，為避免施工期間影響農民耕作，要求農水署工程安排於今年休耕後才開始施工，採取分段施工方式進行，也要求務必盡量縮短工期，並做好周邊農地通行的配套措施，期盼能夠在不影響明年春天農民春耕灌溉作業的前提下順利推進，他感謝施志昌議員及兩位里長的協調讓工程能夠順利來進行。

農水署台中管理處簡報指出，本次改善工程總預算達1431萬7000元，預計工期為180天，將針對大排南段加固與整修。工程內容包含建置623公尺的兩岸護岸、253公尺的排水溝，新設2處分水工、14處固床工與2組灌溉手動閘門，並為方便農作與兼顧生態，打造446公尺的巡水通道及4處生物通道。

台中市議員施志昌表示，立委蔡其昌目前擔任民進黨立院黨團總召，平時必須在立法院協調國家大事、努力讓國家前進外，一有時間也都馬上回到選區，關心海線鄉親的大小事與農民的灌溉問題，爭取更多選區建設。施志昌表示，除了成功爭取本次的排水灌溉溝渠改善工程外，許多人可能不知道，蔡其昌也替大家爭取了「大安大甲溪聯通管」工程已完工啟用，增加25.5萬噸的水源調度與供水能力，能更有效且全面地提升農民的灌溉用水需求與彈性調度。

幸福里里長林晨彬與太白里里長游招滿在會勘中指出，該區域農民經常面臨灌溉水源分配不均或排水不良的問題，嚴重影響日常作業與農耕，他們感謝立委蔡其昌與議員施志昌長期傾聽基層民意，積極向中央及地方爭取經費，並與在地農民進行充分的溝通協調，為地方解決問題。

立委蔡其昌今天邀台中市議員施志昌和相關單位，到大甲區幸福里東明路水頭福德祠旁會勘「日南圳六股排水改善工程」。圖／蔡其昌辦公室提供
立委蔡其昌今天邀台中市議員施志昌和相關單位，到大甲區幸福里東明路水頭福德祠旁會勘「日南圳六股排水改善工程」。圖／蔡其昌辦公室提供

大甲 缺水 蔡其昌

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