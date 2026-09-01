「萌城市」結合慶典經濟 台中市38萬毛孩商機旺

「萌城市」推升萌經濟！台中市最新犬貓登記數突破38萬隻，居六都第二，也帶動飼料、用品、美容、照護等相關消費需求持續成長。台中市經濟發展局指出，依財政部統計資料，114年台中寵物相關營利事業達987家，較107年的645家增加342家、成長53%。

營業額也從34.5億元攀升至75.6億元，增加逾41億元、成長119%，家數及營業額成長率雙居六都第一，展現台中「萌經濟」蓬勃發展的消費實力。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕身為毛孩飼主，深知寵物已是許多家庭的重要成員，上任後積極推動寵物友善政策與生活環境，目前全市寵物公園已達29座，預計卸任前增至36座，有望居全國第一。

市府也持續推動寵物晶片與登記、犬貓絕育及生命園區等多元政策。隨著犬貓登記數突破38萬隻，龐大的飼養人口也帶動飼料、用品、美容、醫療、餐飲、旅宿及休閒等消費需求，讓寵物友善生活延伸出多元的「毛孩商機」。

張峯源指出，從批發零售市場規模觀察，台中寵物相關產業家數及營業額，目前均僅次於人口最多的新北市；若比較近八年成長幅度，台中產業家數成長53%、營業額成長119%，不僅高於全國同期40%及72%的成長幅度，兩項成長率更雙雙位居六都第一，顯示台中寵物消費市場持續擴大，產業發展動能強勁。

經發局進一步說明，寵物相關產業涵蓋寵物批發零售、服裝飾品及配件批發、寵物用品批發零售，以及寵物食品(飼品)零售等四大類。

隨著飼主消費需求逐漸從基本飼料走向天然、機能、保健、特殊營養及不同生命階段專業飼品，台中「寵物食品零售業」表現尤其亮眼，114年營業額達20.7億元、高居六都第一，占全國相關營業額近2成。

台中並具備完整的食品供應鏈及相關寵物食品製造產業基礎，從製造、品牌經營、零售到倉儲、物流及配送均具發展條件，形成寵物食品產業成長的重要優勢。

經發局補充，台中市「毛經濟」更進一步串聯「會展經濟」。隨著台中國際會展中心落成啟用，各類寵物用品、保健產品及相關展覽陸續登場。

其中，「台中寵物用品展暨台中戶外用品展」單場即吸引逾10萬人次進場，除反映在地消費市場規模，也發揮台中位居中台灣核心城市的區位優勢，吸引周邊縣市民眾跨區參觀採購，進一步帶動餐飲、旅宿及觀光消費。

而從產業家數、營業額到會展人潮，台中「毛經濟」正逐步串聯製造、零售、物流、服務及會展觀光，形成跨產業發展的新興經濟力。

盧秀燕市長與愛犬路易。中市經發局／提供