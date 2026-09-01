中市8年減債234億元 盧秀燕：不債留子孫還推動建設

台中市政府在推動重大建設的同時，持續落實財政紀律，審慎控管債務規模，市府實際債務由2018年底1030億元降至2025年底796億元，減少234億元；人均負債已連續2年維持在3萬元以下。台中市長盧秀燕今市政會議表示，財政是推動城市建設與市民福利的重要基礎，她上任以來秉持「減債與建設並行」原則，不債留子孫，並持續籌措財源推動建設。

中市財政局今天於市政會議專案報告指出，台中市人均負債自2018年底3.67萬元，2024年底降至2.95萬元、2025年底再降至2.78萬元，顯示市府在推動市政建設之際，兼顧財政穩健與永續發展。

盧秀燕指出，她上任後一方面積極開源，一方面嚴守財政紀律，歲入由2019年1205億元成長至2026年1867億元，增幅55%，自有財源也由914億元增加至1476億元。除了幫市民減債，債留子孫要減少，減債後還要做更多建設。

盧秀燕表示，穩健財政也支撐重大建設推進，包括今年3月啟用、總經費89億元的台中國際會展中心，以及去年12月啟用、總經費53億元的綠美圖，均由市府自行籌措經費；目前興建中的台中巨蛋經費近百億元，也由市府負擔，三項重大建設合計約250億元。其中，會展中心啟用不到半年已吸引逾200萬人次，綠美圖累計逾187萬人次參訪，公共建設除提升城市生活品質，也進一步創造人流、商機及城市能見度。

盧秀燕說，良好財政不是追求帳面數字，而是要把財政成果轉化成市民需要的建設與福利。正因財政體質逐步改善，市府才能持續推動老人健保補助、雙十公車、免費營養午餐及免費鮮奶等政策。