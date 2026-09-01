「一所大學守護一條河」死魚仍頻傳？ 中市府：通報案少了

台中市政府推動「一所大學守護一條河」計畫，日前獲得「2026 IASE影響力創新獎」首獎肯定，但市議員楊典忠指出，2022年至2026年7月六大河川仍累計331件汙染公害陳情，其中68件涉及死魚。副市長黃國榮表示，將與大學專業合作釐清死魚原因；水利局長范世億則強調，近年死魚通報案件已有降低。

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，議員楊典忠質疑，市府若以「治理」形容大學合作成果，就不能只用課程數、人次及獲獎作為績效，應進一步提出河川水質改善多少、汙染案件減少多少，以及死魚事件是否下降等具體數據。

他指出，根據環保局資料，2022年至2026年7月六大河川共331件污染公害陳情通報，其中68件涉及死魚，柳川22件最多、旱溪17件、東大溪15件，潮洋溪及綠川各6件、惠來溪2件。

楊典忠表示，死魚不一定全是汙染造成，例如潮洋溪112年6月曾發現約200尾死魚，現場溶氧僅0.002mg/L，研判與上游斷水、溶氧過低有關；東大溪也曾數度出現數百尾死魚，柳川今年4月更出現300尾以上。他強調，不能因出現死魚就全盤否定「守護河川」成果，但汙染、缺氧、低水位及豪雨退水後擱淺，都是河川健康問題。

「如果同一條河年年死魚，市府每次等民眾通報，再派環保局採水、水利局清魚，這叫處理死魚，還不能算真正的守護河川。」楊典忠說，市府應將歷年案件依河段、季節及肇因分析，建立死魚熱點與「一河一健康履歷」，並把大學調查成果真正納入後續治理。

楊典忠建議，進一步推動「校園認養河川方案」，鼓勵台中大專院校及高中職依地緣就近認養河段，結合課程進行河川走讀、水質觀察、生態紀錄、環境教育及污染通報。他強調，認養不是要求學生清理河川，更不能把政府治理責任轉嫁給學校，而是讓學生從生活周遭認識台中河川的歷史、生態與環境問題。