台74線大里段橋下綠化拖7年 建設局：納入翡翠計畫獎勵企業投資1億

台中市大里區台74線內新橋至大里橋的高架橋下空間，通車7年來綠化遲遲無法完成，平時飛沙四起、雨天泥濘不堪。市議員李天生今在議會質詢，要求市府盡速改善；建設局長陳大田回應，該區已納入「綠翡翠計畫」，將由企業捐資代金、市府負責興建，全力加速辦理。

李天生指出，該處空間寬廣，本適合舉辦活動，但受限於日照不足，多年來植栽無法順利生長，導致地面光禿。每逢車輛經過便揚起大量沙塵，雨天更是滿地泥濘，不僅影響居民平時出入，更衝擊在地恢復舉辦的傳統文化活動「溪頭中元祭」。日前里民在雨中前往水源頭祭拜時步履維艱、怨聲不斷，市府應積極處理。

建設局長陳大田說明，市府已規畫「綠翡翠計畫」，引進企業投入新台幣1億元，並搭配容積獎勵機制。

陳大田指出，台74線該路段已確定納入辦理，模式為「業者繳交代金、市府負責興建」。儘管目前仍有地下管線遷移與排水工程等技術細節需克服，確切完工日期尚未明朗，但建設局將會全力推動，爭取早日完工改善地方環境。