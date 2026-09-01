彰化員林幸福巴士首開先例 就學班次今起發車學生免費搭乘

彰化縣唯一擁有兩輛「幸福巴士」的員林市，率全縣之先推出就學班次並今起發車，比普通班次提早50分鐘，上午7點從員林火車站沿市區學校到員林百果山麓明湖國小，車程38分鐘，讓學生來得及搭公車上學。

員林市公所獲公司企業捐贈兩輛幸福巴士，2022年4月1日試營運，初期每月約2千人次搭乘，市公所調整路線分為平日線、假日線，搭乘人次上升約1萬人。去年因業者營運成本問題而停駛約10個月，市公所修改合約，免費搭乘的幸福巴士去年10月1日復駛，市公所邀集學校機關開會，根據各方建議再度調整路線為就學班次、普通班次及假日線A、B，也接受團體平日預約等多元方式服務市民。

員林市公所表示，幸福巴士配合學生上、下學時間，就學班次提早50分鐘，上午7點從員林火車站發車，行經靜修國小、員林國中、員林家商（育英國小）、員林農工及明湖國小，到達明湖國小約7點38分，下午4點21分從明湖國小原路折返員林火車站，5點收班。

平日普通班次的起訖站集興宮，往返湖水社區活動中心、青山國小、東山國小、員林戶政事務所、員林市公所、員榮醫院、員林火車站、員基醫院、員生醫院、員郭醫院和多個社區活動中心、廟宇、超市。如果學生看見幸福巴士「剛好」可搭乘，不妨搭車就近到火車站等地。

員林市公所指出，幸福巴士平日新增機關、學校和社區預約服務，對外洽公、參加活動、比賽、就醫，都可來電訂事先申請，經市公所核准即可享有免費服務，這個新項目讓幸福巴士更能配合地方團體實際活動需求，不再侷限固定班次與路線，提高車輛和公共運輸資源的使用效益。