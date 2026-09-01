尼泊爾山洪警訊！台中和平部落一條水分屬四單位 安全的路在哪裡？

尼泊爾與西藏邊境爆發嚴重山洪及土石流，死傷慘重，引發台中市山區居民對防災韌性的高度關注。市議員朱元宏今指出，和平區地形陡峭、部落與農路分散，市府防災不能僅止於「事後警戒與疏散」，更應將戰線拉前至「災前水路整理」，建立跨局處盤點機制，避免同一地點反覆坍方災修。

「雨真正下來以前，山上的水有沒有一條安全的路可以走？」朱元宏強調，山區防災涉及整體水路系統。山路、農路、果園及私人土地的排水最終多匯入同一水系，卻權責分屬水利局、建設局、農業局及和平區公所等不同單位。

一旦遭遇短延時強降雨，若道路側溝、箱涵、野溪與下游出口未能暢通，極易對部落造成毀滅性威脅。他要求市府務必掌握過去重複沖刷、坍方的極高風險地點，通盤檢視排水設施，讓族人明確知道「風險在哪裡、疏散往哪裡走」。

台中市水利局長范世憶回應，水利局針對和平區相關風險地點均持續進行動態盤點，並早已落實防災疏散規劃與實地演練，期盼透過事前整備，最大限度降低極端災害衝擊。

朱元宏肯定水利局的疏散演練成果，但仍呼籲極端氣候降雨型態愈發難測，市府應進一步整合跨局處資源，落實「雨來以前，把水的路先整理好」的預防性防災哲學，切實守護和平區族人的生命與家園安全。