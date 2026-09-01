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彰化員林幸福巴士增就學及預約服務 永靖幸福小巴啟動

中央社／ 彰化1日電

彰化縣員林市幸福巴士今天起調整服務，平日增加學生上下學班次，並新增機關、學校及社區平日預約服務；永靖鄉即日起接受幸福小巴預約，平日免費接送長者前往鄰近醫院。

員林市公所今天發布新聞稿表示，9月起除提供平日及假日固定路線外，針對實際搭乘需求調整，平日固定路線增加就學班次，調整普通班次，並增加機關、學校及社區平日預約服務，透過固定路線與彈性預約雙軌服務，讓幸福巴士更貼近市民生活需求。

就學班次配合平日學生上下學時段，行經靜修國小、員林國中、員林家商（育英國小）、員林農工及明湖國小等學校，強化校園周邊公共運輸服務，讓學生及家長多一項交通選擇。

機關、學校及社區也可依洽公、體育、教育、醫療等相關活動交通接駁需求，事先向公所提出申請。

員林市公所表示，未來將持續蒐集市民搭乘情形及實際使用需求，滾動檢討班次、路線及相關服務內容，成為串聯社區、校園、醫療及公共服務的重要交通夥伴，詳細路線與時刻資訊可查詢員林市公所官網。

另外，81歲永靖鄉民高孟娟日前捐贈1輛8人座小巴給永靖鄉公所，即日起正式接受民眾預約搭乘。

永靖鄉公所說，幸福小巴採預約制，平日免費到府接送，前往員林基督教醫院、員榮醫院員生院區、衛生福利部彰化醫院等院所，讓長者就醫更便利，歡迎有需求民眾多加利用。

幸福巴士 巴士 員林

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