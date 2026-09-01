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兆基包租代管爆警訊 陳文政籲台中建預警接管機制

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員陳文政指出，包租代管可以推動，但政府不能只掛名認證。圖／陳文政提供
國民黨台中市議員陳文政指出，包租代管可以推動，但政府不能只掛名認證。圖／陳文政提供

社會住宅包租代管高度仰賴民間業者執行，近期大型業者關係企業爆發財務爭議，也為整套制度敲響警鐘。台中市議員陳文政要求市府全面清查現有合作案件，並建立業者財務預警、接管及轉銜機制，不能等到業者無法履約，才讓房東、房客承擔風險。都發局表示，目前還有兩位業者可以接手，中央也研議接管保險與退場機制。

台中市社會住宅包租代管累計媒合數量已超過4000 組房東與房客，並且已推動至第5期計畫。

陳文政表示，中央近年將包租代管列為社會住宅政策重要工具，但與政府直接興建、持有的社會住宅不同，包租代管的住宅產權仍屬私人，透過民間業者居中媒合及管理，政府對服務品質及業者財務風險的掌握相對有限。

他指出，近期兆基屋管旗下關係企業「寄居蟹」傳出公司債無法正常兌付等財務爭議，相關包租代管案件也已啟動轉銜。儘管中央強調兆基目前業務正常，但兆基過去曾是台中市第3期、第4期社會住宅包租代管合作業者，市府不能將事件僅視為單一企業的財務問題。

陳文政說，包租包管業者實際扮演類似「二房東」角色，一旦中間業者發生問題，房東可能面臨收不到租金，房客則可能遭遇租約、押金及房屋修繕無人處理等困境，「兩邊權益就像走在獨木橋上，中間一斷，房東、房客都可能掉下去。」

他要求都發局說明，目前台中是否仍有兆基承作、且正在履約的案件，租金、押金及服務管理是否出現異常，市府是否已主動清查；更重要的是，若未來其他大型包租代管業者突然無法履約，台中市是否已有明確的接管及轉銜標準作業程序。

都發局長李正偉說，目前包租代管的風險真增加；第四期承攬金額八千多萬，八月七日財務稽核沒有異常。地方及中央研議建立保險、查察與後續接管機制。

陳文政強調，包租代管並非不能推動，但政府不能將案件交由民間業者後，就認為責任已經完成。這些業者是經政府認證、與政府合作的廠商，民眾信賴的不只是業者本身，也包括政府背後的把關與招牌。

他呼籲市府立即盤點現有案件風險，建立業者財務預警及第二道安全網，「不能等到哪天業者真的倒了，房東找不到租金、房客找不到人，政府才出來臨時救火。」

包租代管 兆基 台中

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