每年6億養樹卻少2.2萬棵 台中議員批有幽靈樹只見砍樹剃頭

台中市建設局每年編列至少6億元養護全市樹木，還建置「友善樹木空間管理資訊系統」，號稱每棵樹都有「戶籍」。市議員張芬郁今天質疑，系統資料紊亂，2年來少了2.2萬棵樹，現存樹木卻查無資料，形同「幽靈樹籍」與「假戶口」。她批市民只見砍樹、剃頭，難感受城市降溫。建設局表示，116年度編列6億3000萬元，經費用於種樹及公園綠地養護。

台中市議會今天進行都建水業務質詢，張芬郁與陳雅惠、謝家宜、陳淑華聯合關切公園及行道樹養護管理。

張芬郁指出，依環境部資料，1棵成熟行道樹降溫效果相當於5台冷氣機，可讓行人體感溫度降低6至8度。建設局每年花費至少6億元養護全市約23萬棵樹，並以資訊系統建檔管理，但資料卻與現況不符、形同「幽靈樹籍」與「假戶口」。

她說，2024年系統登錄樹木有24萬6768棵，目前僅剩22萬4052棵，2年內少了逾2.2萬棵。今年5月，有「台中香榭大道」之稱的大隆路移除29棵小葉欖仁，但至今仍留在資料庫；大里草湖路一排木棉樹實際存在，系統卻查無資料，顯示資料更新與現況脫節。

張芬郁質疑，連樹木數量、位置都無法掌握，綠覆率及樹冠覆蓋率如何精準統計？市長盧秀燕提出「引風、增綠、留藍」作為城市降溫「三帖特效藥」，恐淪為政策口號，市民沒有感受到氣溫下降，反而常見樹木被砍除或過度修剪。

建設局長陳大田表示，降低城市熱島效應是重大課題，目前全國尚無完整綠覆率及樹冠覆蓋率統計。樹木修剪均有作業指南，除防颱高空修剪外，原則上須保留樹冠及維持樹勢；116年度編列6億3000萬元，除種樹外，也用於公園及綠地養護。

公園景觀維護科表示，每年約普查6萬棵樹木，並按季增刪更新資料，部分異動尚未同步，才出現系統與現況不一致。