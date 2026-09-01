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福興、大村農會總幹事退休 高千惠、江惠玲是接棒熱門人選

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏、大村鄉農會總幹事廖瑞樺均在明年元月屆齡退休，依規定必須辦理補選，重新遴選總幹事，公告將在9月14日到18日受理登記作業。聯合報系資料照
彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏、大村鄉農會總幹事廖瑞樺均在明年元月屆齡退休，依規定必須辦理補選，重新遴選總幹事，公告將在9月14日到18日受理登記作業。聯合報系資料照

彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏、大村鄉農會總幹事廖瑞樺均在明年元月屆齡退休，依規定必須辦理補選，重新遴選總幹事，正公告將在9月14日到18日受理登記作業，目前已知福興鄉農會秘書高千惠爭取接棒、大村鄉則以縣議員黃正盛的妻子江惠玲受到看好。

縣府農業處表示，福興鄉及大村鄉兩位總幹事都是績優總幹事，雖然在今年9月已屆齡，依規定可再延，但最終必須在明年年1月15日退休，明年1月距離本屆任期（至2029年3月）還有1年以上時間，就要重新遴選，不能用代理。

地方人士指出，福興農會選情相對單純，由農會秘書高千惠接任機率最高。

大村農會相對詭譎，傳出已有多人躍躍欲試，目前最有可能的人選之一是縣議員黃正盛的妻子江惠玲。黃正盛正全力投入競選連任縣議員，並積極與現任縣議會副議長許原龍搭配，角逐副議長寶座，許原龍則挑戰議會龍頭。

退休 農會 農業處

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