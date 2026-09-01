聽新聞
0:00 / 0:00
福興、大村農會總幹事退休 高千惠、江惠玲是接棒熱門人選
彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏、大村鄉農會總幹事廖瑞樺均在明年元月屆齡退休，依規定必須辦理補選，重新遴選總幹事，正公告將在9月14日到18日受理登記作業，目前已知福興鄉農會秘書高千惠爭取接棒、大村鄉則以縣議員黃正盛的妻子江惠玲受到看好。
縣府農業處表示，福興鄉及大村鄉兩位總幹事都是績優總幹事，雖然在今年9月已屆齡，依規定可再延，但最終必須在明年年1月15日退休，明年1月距離本屆任期（至2029年3月）還有1年以上時間，就要重新遴選，不能用代理。
地方人士指出，福興農會選情相對單純，由農會秘書高千惠接任機率最高。
大村農會相對詭譎，傳出已有多人躍躍欲試，目前最有可能的人選之一是縣議員黃正盛的妻子江惠玲。黃正盛正全力投入競選連任縣議員，並積極與現任縣議會副議長許原龍搭配，角逐副議長寶座，許原龍則挑戰議會龍頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。