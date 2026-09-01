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台中廚餘何處去？外埔綠能園區ROT案今啟動 年處理量直衝9萬噸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高效堆肥設施運轉。圖／台中市政府提供
高效堆肥設施運轉。圖／台中市政府提供

台中環保局因應明年廚餘政策，推動綠能轉型，今宣布啟動「外埔綠能生態園區整建營運移轉案（ROT）」第一期高效堆肥設施投料運轉，其中率全國之先回收廚餘油，完工後，高效堆肥設施年處理量增加3.6萬公噸，帶動園區整體年處理量提升至9 萬公噸。

環保局說明，外埔綠能生態園區為全國首座成功營運「廚餘厭氧消化系統」的示範場域，2020年6月15日啟用沼氣發電以來，持續穩定運作並累積豐富實務經驗，成功將廢棄物轉化為綠色能源及再利用資源，展現沼氣發電與廚餘去化成效。

環保局指出，這次整建工程結合公私協力，擴建厭氧發酵設施，更導入高效堆肥與廚餘「固、液、油」三相分離技術。將廚餘轉化為有機肥料，更率全國之先回收廚餘油，作為生質柴油及永續航空燃料（SAF）原料，全面落實「化廢為能、資源循環」的永續願景。

環保局說明，因應中央明年廚餘政策，台中市政府超前部署自主處理量能。此次整建工程完成後，厭氧發酵設施年處理量將增加2.4萬公噸、高效堆肥設施年處理量增加3.6萬公噸，帶動園區整體年處理量提升至9萬公噸。

環保局強調，透過園區「四大循環系統」，包括「廚餘油回收」、「沼渣再製肥」、「沼液回田」及「沼氣綠電」循環機制，大幅降低環境汙染，更效降低外運至處理機構的人力與運輸成本，有效降低碳足跡。

環保局指出，外埔綠能生態園區透過技術升級與「場內循環」機制，將廚餘轉化為沼氣綠能發電、有機肥料、生質柴油及永續航空燃料原料等多元用途，透過潔淨能源與滋養農地的養分，兼顧資源循環與低碳轉型的全新典範，落實「從餐桌到餐桌」資源永續理念，持續引領台中邁向淨零永續城市。

外埔綠能生態園區。圖／台中市政府提供
外埔綠能生態園區。圖／台中市政府提供

高效堆肥設施運轉。圖／台中市政府提供
高效堆肥設施運轉。圖／台中市政府提供

第二期厭氧發酵設施整建工程。圖／台中市政府提供
第二期厭氧發酵設施整建工程。圖／台中市政府提供

廚餘 台中 環保局

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