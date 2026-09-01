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公園變機車捷徑？陳雅惠抓包228公園違規穿越 籲全市全面盤點

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠及謝家宜聯合質詢，關切機車違規進入公園問題。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠及謝家宜聯合質詢，關切機車違規進入公園問題。記者陳秋雲／攝影

台中市東區228紀念公園機車違規進入，市議員陳雅惠指出，仍有機車直接騎進公園、穿越步道，甚至從家長與孩童身旁經過，危及行人安全。她質疑市府先前宣稱違規情形已明顯改善，但實際仍有落差，要求建設局全面盤點全市公園及綠園道，杜絕公園淪為機車抄捷徑的道路。

市議員陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融等人今日聯合質詢，關切公園機車違規進入問題。

陳雅惠指出，228紀念公園是東區重要的休憩與運動空間，每天都有許多長輩、親子及民眾使用，公園本應是行人安心活動的空間，不該成為機車任意穿越、抄捷徑的道路。

她表示，建設局今年7月函覆時指出，已在公園主要出入口設置監視器及禁止車輛進入告示牌，並針對喬城路口至七中路口周邊出入口增設車阻、延伸樹穴綠帶，且認定違規情形已有明顯改善。

不過，陳雅惠近日再度接獲民眾陳情，並取得現場影片，畫面中仍可見機車直接騎入公園、穿越步道，顯示市府改善措施與實際狀況仍有落差。

建設局長陳大田表示，市府已與警方合作加強巡查及執法，今年已裁罰十餘件違規案件，後續將持續檢討車阻、告示牌及綠帶等阻隔設施，並加強巡查與取締。

陳雅惠強調，228紀念公園不是單一個案，而是公園管理亮起警訊。她要求建設局主動盤點全市公園及綠園道，了解是否也存在機車違規進入、騎乘或穿越步道等問題，建立定期巡查、改善及追蹤機制，真正把安全的休憩空間還給市民。

陳雅惠 公園 穿越

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