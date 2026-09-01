時機敏感 南投丟包急診室案 死者為議長親戚

南投莊姓男子上月廿八日遭人押走凌虐，隔天清晨遭丟包在醫院急診室，搶救不治；檢警追查疑與砸車糾紛有關，已循線逮捕劉姓男子等六人，劉男等三人收押禁見，曾姓男子五十萬元交保，另二名未成年人裁定收容。外傳死者為南投縣議會議長何勝豐外甥，何昨表示，莊是其妻的親戚，他不認識動手的人，全案也與選舉無關。

警方調查，廿三歲莊男上月廿八日在南投竹山一處宮廟遭人押走，隔日清晨被丟包在醫院急診，且疑遭暴力毆打，全身多處腫脹及擦挫傷、意識不清，經搶救於廿九日上午六時許宣告不治，警方初步鎖定涉案對象，掌握至少三名以上犯嫌。

檢警成立專案小組朝妨害秩序、妨害自由及傷害致死等方向偵辦，昨會同法醫及家屬解剖相驗。

莊男家屬表示，事發當晚，大家都找不到他，莊的朋友說似有人找莊麻煩，隔天清晨接到消息時，人已在醫院沒呼吸心跳，聽說有十多人打他。

昨傳出遭毆致死的莊男為南投縣議會議長何勝豐外甥，由於年底選舉逼近，引發外界熱議。何勝豐昨表示，莊男是他妻子那邊的親戚，因此他不太熟悉莊的生活和交友；事發後得知，動手的應該都是竹山人「攏是少年郎」，對方似乎誤會莊男找人砸車，實際上非莊男所為；何強調，他不認識動手的人，跟他、跟選舉都沒有關係。

南投地檢署表示，檢警已成立專案小組，調查發現莊男疑因私人糾紛被押，遭多人質問持棍棒毆打致死，循線拘捕劉姓等六名涉案人；劉姓被告等三人昨收押禁見、曾姓被告五十萬元交保，另兩名涉案少年裁定收容，持續擴大偵辦。